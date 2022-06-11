مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط تزويرا وتلاعبا في سداد جزء من الرسوم

تمكن موظفو الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

فبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة س . ت بالإفراج عن 4 سيارات منهم 2 سيارة ماركة رونج روفر و2 سيارة ماركة كيا بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة رؤساء أقسام تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله.

وبلغت التعويضات المستحقة مليون و778 ألف و 906 جنيه .

قرر الأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 151 لسنة 2022 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ مبلغ 350 ألف جنيه بالقسيمة رقم 330712 فى 2022/6/6 وجارى سداد باقى المستحقات الجمركية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى