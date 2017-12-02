مكافحة الارهاب أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتشهد برامج التوك شو مساء اليوم مناقشة عدة قضايا بينها مكافحة الإرهاب. الإرهاب بالمنطقة العربية موضوع " من ماسبيرو " على الأولىيستضيف برنامج "من ماسبيرو" على شاشة القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً ، الكاتب الصحفي أسامة الدليل رئيس قسم العلاقات الدولية بالأهرام العربي، في حوار

رحاب صبحى

تشهد برامج التوك شو مساء اليوم مناقشة عدة قضايا بينها مكافحة الإرهاب.

الإرهاب بالمنطقة العربية موضوع ” من ماسبيرو ” على الأولى



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” على شاشة القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً ، الكاتب الصحفي أسامة الدليل رئيس قسم العلاقات الدولية بالأهرام العربي، في حوار عن الإرهاب بالمنطقة العربية والمؤتمرات والجهود التي تتم بين دول المنطقة لمكافحته، والدور الدولي والإيراني والتركي والقطري لما يحدث في المنطقة.

وفي الفقرة الثانية، تحل الدكتورة إيمان محمد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وماجد ويصا مدير إحدى المؤسسات الأهلية العاملة في مجال التعليم، للحديث عن مبادرة وزارة التربية والتعليم عن القيم والأخلاق الإنسانية في المدارس، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية.

محمد ابراهيم الدسوقى فى ضيافة جيهان لبيب بـ90 دقيقة على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج “ 90 دقيقة” فى الثامنة مساءً ، بقناة المحور الفضائية ، الكاتب الصحفى محمد ابراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام الالكترونى ، وشاملة عن أداء الاعلام والمؤسسات القومية والهيئات الاعلامية وتطورات المشهد السياسى واداء مؤسسات الدولة على مستوى مواجهة الارهاب من جهة واستكمال مشروعات التنمية من جهة اخرى.

وتطرح جيهان لبيب مجموعة من التساؤلات على الكاتب الصحفى محمد إبراهيم الدسوقى خلال الحوار ومنها لما يتم اتهام صحفيي المؤسسات القومية بأنهم السبب فى تدهور اوضاعها وتحقيق كل هذه الخسائر وكيف يرد على ادعاء البعض أن اختيارات رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين تم على اساس الثقة وليس الكفاءة وهل جماعة الاخوان نجحت فى زرع كوادر اخوانية داخل المؤسسات القومية خلال فترة حكم مرسى.

كما تناقش الإعلامية جيهان لبيب مع ضيفها سبب اتهام الاعلام بأنه السبب فى إثارة الفتن فى المجتمع وانه لايقدم ما يفيد الناس وكيف يرى استغلال احمد شفيق لمنبر قناة الجزيرة للظهور من خلالها واعلان ترشحه للرئاسة وكيف يرد على الادعاء بأن هناك تضييق على حرية الراى والتعبير خاصة داخل المؤسسات القومية.

كما تناقش جيهان مع ضيفها آراء فى المواقع الالكترونية التابعة للمؤسسات القومية ومجلس النواب وحكومة شريف اسماعيل والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

أحمد زاهر فى ” أبلة فاهيتا ” على سى بى سى



يستضيف برنامج ” أبلة فاهيتا ” الفنان أحمد زاهر فى الحادية عشر مساءً ، على قناة سى بى سى ، يشار إلى أن أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية عمر الذى جسدها فى مسلسل “الطوفان” المأخوذ عن رواية فيلم “الطوفان” للكاتب بشير الديك، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

حلقة خاصة عن الراحل مكاوى سعيد على نجوم إف ام تي في



يهدى الكاتب الصحفي عمر طاهر حلقة برنامجه “صنايعية مصر” فى السابعة مساءً على إذاعة “نجوم إف إم” .وعلى قناة نجوم اف ام تي في ، إلى روح الروائي الراحل مكاوي سعيد وكتب طاهر، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، أن الحلقة تتناول “قصايد فؤاد حداد ونوع الغنا اللي بيحبه مكاوي”.