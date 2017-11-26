مكافحة الإرهاب على رأس برامج توك شو اليوم

رحاب صبحى:سبل مواجهة الإرهاب بعد حادث العريش فى 90 دقيقة على المحور تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية عددا من الخبراء الأمنيين والإستيراتيجيين، لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب بعد استشهاد 305 فى حادث تفجيرات مسجد الروضة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك فى ت

رحاب صبحى:

سبل مواجهة الإرهاب بعد حادث العريش فى 90 دقيقة على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية عددا من الخبراء الأمنيين والإستيراتيجيين، لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب بعد استشهاد 305 فى حادث تفجيرات مسجد الروضة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتناقش جيهان مع الضيوف خطورة الإرهاب على المصريين وتأثيراته على التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الأسئلة ومنها كيف طور الإرهابيون خططهم من استهداف قوات الجيش والشرطة لاستهداف المواطنين، ولماذا انتقلت عمليات الاستهداف من الكنائس للمساجد.

كما تناقش جيهان فى فقرة أخرى المستشار كمال نجيب فرنسيس المرشح لانتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة لمناقشة دور مراكز الشباب فى مواجهة الأفكار المتطرف والإرهاب فى المحافظات.

مرشحو النادى الأهلي في “هنا العاصمة” على سى بى سى

يستضيف برنامج ” هنا العاصمة ” على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، 5 من أعضاء قائمة المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى ومرشح على نفس المنصب فى انتخابات النادى الأهلى، وهانى سرى الدين، ومحمد جمال، وشيرين ياسين منصور، وأحمد مصطفى السيد، ومروان هشام محمد.

محاربة الإرهاب فى “كل يوم ” على one

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “كل يوم” على شاشة قناة “ONE” فى التاسعة والنصف مساءً، الكاتب الصحفى يوسف زيدان وحلقة عن محاربة الإرهاب.

مكافحة الإرهاب في حدوتة مصرية على النيل الثقافية

يناقش برنامج “حدوتة مصرية” على قناة النيل الثقافية فى الثامنة مساءً، شعر العامية وقضايا المجتمع، ويستضيف البرنامج خلال الفقرة محمد مصطفى غزوز شاعر العامية، والفقرة الثانية من البرنامج عن مكافحة الإرهاب بالفكر والإعلام ويتحدث فيها كل من الكاتب الصحفى محمد الشافعى وعادل نعمان الكاتب والباحث فى الإسلام السياسى الحلقة تقديم فاطمة السردى ومحمود شرف.