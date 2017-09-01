مكافأة مزارعي القطن الذين تتجاوز إنتاجيتهم 10 قناطير

الصاوي أحمد: قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكريم ومكافأة مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان الواحد، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع ودعم المزارعين. جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة، لأحد الحقول الإرشادية لمحصول القطن بمحافظة الشرقية، يرافقه ا

الصاوي أحمد:

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكريم ومكافأة مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على 10 قناطير للفدان الواحد، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع ودعم المزارعين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة، لأحد الحقول الإرشادية لمحصول القطن بمحافظة الشرقية، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ونائبا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الزراعية والمتابعة، في أول أيام عيد الأضحى .

وكلف وزير الزراعة وكيل الوزارة بالشرقية بإعداد حصر بأسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على ١٠ قناطير للفدان تمهيدا لتكريمهم، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذا التكريم بجميع المحافظات المنزرع بها المحصول، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة حريصتان على تشجيع مزارعي القطن وزيادة المساحات المنزرعة منه، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده وسمعته العالمية.

وقال إن هناك خطة تم البدء فيها مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال النهوض لمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، تشمل أيضا تطوير المغازل، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بالحصول هذا الموسم بلغت٢٢٠ ألف فدان مقارنة بـ 130 ألف فدان تمت زراعتها بالمحصول العام الماضي.

كما تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الإرشادية المنزرعة بالذرة الصفراء، مؤكدا أهمية محصول الذرة الصفراء باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، كذلك من أهم مدخلات الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تمت زيادة المساحة المنزرعة بالذرية هذا العام إلى مليون وربع المليون فدان، بدلا من 700 ألف فدان، للموسم الماضي، لافتا إلى أن خطة الحكومة هى التوسع في زراعة المحصول وزيادة المساحة المنزرعة منه خلال السنوات المقبلة، و تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

وقال إن مركز البحوث الزراعية نجح في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة، وخاصة محصول الذرة، إذ تمتاز بإنتاجيتها العالية، ومقاومتها للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة.