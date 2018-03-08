مكافأة شهر للعاملين بالبورسعيدية بمناسبة تدشين بنتون سرابيوم

بورسعيد- أمانى العزازى دشنت شركة الأعمال الهندسية (الشركة البورسعيدية) أول أجزاء كوبرى سرابيوم العائم بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية، والمقرر تركيبه منتصف العام الحالى، والمكون من 3 أجزاء يتم تصنيعها فى شركات هيئة قناة السويس بطول 85 مترًا، وعرض 15 مترًا، وذلك قبل موعد تسليم البنتون الرسمى ب

بورسعيد- أمانى العزازى





دشنت شركة الأعمال الهندسية (الشركة البورسعيدية) أول أجزاء كوبرى سرابيوم العائم بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية، والمقرر تركيبه منتصف العام الحالى، والمكون من 3 أجزاء يتم تصنيعها فى شركات هيئة قناة السويس بطول 85 مترًا، وعرض 15 مترًا، وذلك قبل موعد تسليم البنتون الرسمى بشهرين. حضر حفل التدشين لفيف من قيادات هيئة قناة السويس.

قال المهندس محمد حجاج، مدير الشركة، إن سرعة إنجاز الأعمال تعود للروح القومية التى تسود البلاد والدعم الذي تتلقاه الشركات من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

وأكد أن مصر تبني بيد وتحارب باليد الأخرى، وأن التحديات التى تواجهها مصر كبيرة، إلا أن ذلك لا يمنع من الإنجازات غير المسبوقة فى كل المشروعات القومية، وقد نجحت الهيئة فى إنجاز 12 معدية لربط القناة بسيناء، وأربع “كبارى” عائمة: الرسوة ونمرة 6 وسرابيوم والشط، المقرر الانتهاء منها أواخر العام الحالى.

فيما لفت حجاج إلى أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يعتبر المشروع الأضخم والذى يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصرى تحت رعاية مهاب مميش رئيس اقتصادية قناة السويس.

حضر الاحتفاليه ممدوح حسن مدير إدارة الشركات، والمهنس سيد أبو الفتوح مستشار الفريق للترسانات، ورؤساء مجالس الشركات وترسانات هيئة قناة السويس، وقرر رئيس الشركة منح العاملين شهرًا؛ مكافأة، بمناسبة تدشين الكوبرى.