رياضة

«مكافأة التأهل».. الأهلي والزمالك يحصلان على 350 ألف دولار من «الكاف»

أرسل النادي الأهلي برقية شكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد نجاح الأخير في صرف المبلغ المستحق للقلعة الحمراء والزمالك أيضًا من الاتحاد الإفريقي، كمكافئة لكلا الفريقين بعد التأهل…

إسلام مصطفى 11:04 م, الأثنين, 11 مايو 20 11:04 م, الأثنين, 11 مايو 20

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أرسل النادي الأهلي برقية شكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد نجاح الأخير في صرف المبلغ المستحق للقلعة الحمراء والزمالك أيضًا من الاتحاد الإفريقي، كمكافئة لكلا الفريقين بعد التأهل لنصف النهائي.

الأهلي والزمالك حصلا على مبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد نجاح الفريقين في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي ليواجه الوداد المغربي، بينما تغلب الزمالك على الترجي التونسي ليواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي.

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، على خلفية انتشار فيروس كورونا في القارة السمراء.

وقال الكاف في بيانه آنذاك، إنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين.

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بقلم إسلام مصطفى

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