مكاسب 5 بورصات عربية فى أسبوع وخسائر 8 منها السعودية والمصرية

صعدت مؤشرات خمس بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة بورصتى الإمارات :دبى وأبوظبى حيث حقق مؤشر سوق دبي مكاسب أسبوعية ليسجل أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ بداية العام الحالى وأغلق فوتسي أبوظبي أسبوعياً فوق 10100 نقطة لأول مرة بتاريخه وهبطت مؤشرات ثمانى بورصات أخرى تصدرتها الرياض والقاهرة حيث أنهى مؤشر السوق السعودي سلسلة ارتفاعات استمرت لخمسة أسابيع متتالية وسجل المؤشر الثلاثيني المصري أطول سلسلة خسائر أسبوعية في 6 أشهر،لتراجعه للأسبوع الرابع على التوالي.

وتباينت مؤشرات البورصات الخليجية خلال الأسبوع الماضى وسجل مؤشر الكويت الرئيسي ثاني أسوأ أداء أسبوعي له خلال العام الجارى.

وذكرت شبكة CNBC أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تراجع بحوالى 1% لينزل إلى 13645 نقطة بجلسة ختام الأسبوع.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية لبورصة الرياض خسائر أسبوعية بنحو 0.6% لينهي سلسلة ارتفاعات استمرت لخمسة أسابيع على التوالي.

وهوى سعر سهم البنك الأهلي السعودي الأسبوع الماضى 3% منخفضاً من أعلى مستوياته بتاريخه وسجل سهم سابك خسائر أسبوعية 2.6%.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت الرئيسي بنحو 2% في أسبوع لينزل إلى 6417 نقطة ليسجل ثاني أسوأ أداء أسبوعي هذا العام.

مؤشر البورصة المصرية يقود خسائر 8 بورصات عربية

وتراجع مؤشر البورصة المصرية بأكثر من 1% منخفضاً للأسبوع الرابع على التوالي ومسجلاً أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى 6 أشهر.

وجاء الضغط من سهم البنك التجاري الدولي الذي فقد أكثر من 4% من قيمته في أسبوع لأدنى مستوياته في شهر.

سجل مؤشر بورصة قطر خسائر أسبوعية بنحو 0.5% لينزل إلى 14051 نقطة بضغط من القيادي سهم مجموعة QNB الذي تراجع بأكثر من 4% رغم النتائج المالية الإيجابية التي حققها بالربع الأول.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بسلطنة عمان 0.7 % بختام الأسبوع إلى 4235 نقطة ومؤشر بورصة البحرين 0.4% لينزل إلى 2086 نقطة.

وتعرض مؤشرا بورصتى تونس وفلسطين لخسائر أقل بلغت حوالى 0.2% لكل منهما ليهبطا إلى 7225 نقطة و614 نقطة على الترتيب.

بورصة دبى تتصدر مكاسب 5 بورصات الخليج

أما البورصات التى حققت مكاسب فقد تصدرتها إمارة دبى التى تقدم مؤشرها بحوالى 2% ليزداد إلى 3683 نقطة الأسبوع الماضى.

وسجل المؤشر العام لسوق دبي مكاسب أسبوعية للأسبوع الخامس بالتوالي ليحقق أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية له منذ بداية العام الحالي.

وحقق المؤشر العام لسوق مال دبى العام أعلى إغلاق أسبوعي في نحو 5 سنوات ليصل عند مستويات 3682 نقطة.

وجاء الدعم من سهم إعمار العقارية الذي ارتفع خلال الأسبوع لأعلى مستوياته بأكثر من 4 سنوات بدعم النظام الجديد للتأشيرات.

وأعلنت حكومة دبي النظام الجديد للتأشيرات مع مصادقة إعمار على التوزيعات النقدية البالغة 15% من رأس المال عن عام 2021.

سجل مؤشر فوتسي بسوق مال أبوظبي مكاسباً أسبوعية بنسبة 1.6% ليقترب من مستويات 10132 نقطة لأول مرة في تاريخه،.

وترجع هذه الزيادة إلى صعود سهم شركة العالمية القابضة بأكثر من 7% خلال الأسبوع الماضى مسجلا مستويات تاريخية جديدة.

ويترقب المستثمرون بتفاؤل نتائج فصلية لعدة بنوك قيادية خلال الأسبوع المقبل وفي مقدمتها بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وكسبت مؤشرات بورصات كازابلانكا المغربية وبيروت اللبنانية وعمان الأردنية 0.6% و0.3% و0.03% لتتجاوز 13170 و1002 و 2429 نقطة على الترتيب.