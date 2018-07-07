مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة الكويت ودبى فى أسبوع

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت ودبى مع استمرار ثبا أسعار البترول فوق 77 دولار للبرميل وهبطت مؤشرات 3 بورصات منها القاهرة والرياض.وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة ارتد بحوالى 1.4 % ليسجل 16125 نقطة بينما هبط مؤشر تد

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت ودبى مع استمرار ثبا أسعار البترول فوق 77 دولار للبرميل وهبطت مؤشرات 3 بورصات منها القاهرة والرياض.

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة ارتد بحوالى 1.4 % ليسجل 16125 نقطة بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.6 % فى بورصة الرياض ليصل إلى 8178 نقطة وانخفض مؤشر بورصة مسقط بحوالى 1.1 % لينزل إلى حوالى 4524 نقطة .

وقفز مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 4 % ليزداد إلى 5180 نقطة وكسب مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 2.1 % ليصل إلى حوالى 2880 نقطة مع صعود أسعار أسهم شركات دبي للاستثمار وإعمار العقارية وداماك العقارية 2.1 % و0.6 % و1.4 % على الترتيب بينما زاد مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بجوالى 0.95 % ليسجل 4603 نقطة بفضل صعود أسعار أسهم شركة دانة غاز 1 %.

وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2.6 % ليتقدم إلى حوالى 9260 نقطة وارتفع سعرا سهمى بنك قطر الوطني وبنك الريان 0.65 % و0.82 % على الترتيب وجاء سهم الكهرباء والماء القطرية في المركز الثالث بين الأسهم التي حققت أكبر مكاسب بصعود سعره 1.2 % بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1.5 % ليتجاوز 1331 نقطة.