مكاسب 5 بورصات بقيادة مصر فى أسبوع وهبوط البحرين

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بنسب قوية بقيادة مصر مع إقبال امستثمرين الأجانب على شراء أسهم كبرى الشركات والبنوك والدوحة بفضل مكاسب أسهم شركة الملاحة القطرية قبيل إدراجه على مؤشرات…

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بنسب قوية بقيادة مصر مع إقبال امستثمرين الأجانب على شراء أسهم كبرى الشركات والبنوك والدوحة بفضل مكاسب أسهم شركة الملاحة القطرية قبيل إدراجه على مؤشرات فوتسي العالمى للبورصات الناشئة بينما هبطت 3 بورصات تصدرتها البحرين .

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 540 نقطة أو ما يعادل 6.5 % ليسجل أكثر من 8848 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ملاحة 4 % في تداول كثيف غير معتاد لانضمامه إلى مؤشرات لفوتسي بعد إغلاق جلسة نهاية الأسبوع مما سيجلب تدفقات من الصناديق غير النشطة.

وتقم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 520 نقطة أوما يعادل حوالى 3.2 % ليزداد إلى أكثر من 16999 نقطة مع ارتفاع قيمة التداولات و رأس المال السوقي لأسهم الشركات.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 2.4 % ليصل إلى حوالى 7745 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة أسمنت ينبع 2.6 % كما كسب سعر سهم شركة المتحدة للإلكترونيات 5.7 %.

وكسب مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 1.3 % ليتجاوز 3197 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.9 % وسعر سهم شركة أرابتك للبناء 0.9 %.

وزاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.4 % ليرتفع إلى 4543 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت حوالى 0.3 % ليستقر عند 6760 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.6 % ليسجل 4897 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين انخفض بحوالى 1.01 % ليسجل 1356 نقطة.