مكاسب 5 بورصات بقيادة تونس والسعودية فى أسبوع.. وهبوط دبى

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة تونس السعودية مع تزايد التفاؤل بإدراج أسهم شركاتها في مؤشرات للأسواق الناشئة، وهبطت مؤشرات 6 بورصات تصدرتها مسقط ودبى، التى هبطت إلى أدنى مستوى…

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة تونس السعودية مع تزايد التفاؤل بإدراج أسهم شركاتها في مؤشرات للأسواق الناشئة، وهبطت مؤشرات 6 بورصات تصدرتها مسقط ودبى، التى هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.2 % ليتجاوز 7841 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015، بفعل توقعات بأن فوتسي لمؤشرات الأسواق ستقرر في مراجعة في نهاية الشهر الجارى، رفع تصنيف بورصة الرياض إلى سوق ناشئة ثانوية.

ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر تحركات فى نهاية الأسبوع، زاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3%، وسعر سهم شركة الاتصالات السعودية 4.1%.

وتقدم مؤشر بورصة تونس بأكثر من 2.8% ليصل إلى 7042 نقطة، ومؤشر بورصة سوق مال أبوظبى العام 0.8% ليرتفع إلى 4578 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 6.2% فى آخر جلسة.

وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.4 % ليصل إلى 17065 نقطة، وكسب مؤشر بورصة بيروت اللبنانية 0.9% ليزداد إلى أكثر من 1179 نقطة.

وهوى مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 1.7% ليستقر عند 4801 نقطة، ومؤشر سوق مال دبي العام انخفض بأكثر من 1.5% ليسجل 3150 نقطة، مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 3%.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.5 % ليصل إلى 6662 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين 1.6% ليهبط إلى 1334 نقطة، بينما ارتد مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية 1.4 % لينخفض إلى 13008 نقاط.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5 % لينخفض إلى 8826 نقطة، مع تباين أداؤه خلال الأسبوع، وكان هوى بأكثر من 1.7% فى آخر جلستين خلال الأسبوع الماضى.