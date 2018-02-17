مكاسب لمعظم البورصات العربية بقيادة الكويت والسعودية فى أسبوع

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت والسعودية بفضل قوة أداء البورصات العالمية وانتعاش طفيف لأسعار النفط ليتجاوز 64 دولار للبرميل بينما هبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.5 % ليستقر عند 4577 نقطة. وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكو

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضى بقيادة الكويت والسعودية بفضل قوة أداء البورصات العالمية وانتعاش طفيف لأسعار النفط ليتجاوز 64 دولار للبرميل بينما هبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.5 % ليستقر عند 4577 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بحوالى 1.6 % الكويت ليسجل 6764 نقطة ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.4 % ليصعد إلى 7510 نقطة..

وكسب مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.5 % ليتقدم إلى 9028 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ازدان القابضة للتطوير العقاري بحوالى 3.9 % وسعر سهم شركة الخليج للمخازن زاد بحوالى 1.4 %.

وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.3 % ليصل إلى 14966 نقطة و مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5 % ليرتفع إلى 1340 نقطة.

وزاد مؤشرا بورصة مسقط وسوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % للأولى و 0.1 % للثانية ليستقرا عند 5017 نقطة و 3330 نقطة على الترتيب .

