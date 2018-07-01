مكاسب للبورصات العربية بقيادة مصر والسعودية خلال النصف الأول

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الستة شهور الأولى من العام الجارى مع صعود 5 بورصات بقيادة السعودية ومصر و هبوط 3 بورصات تصدرتها الكويت وسط أداء ضعيف لبورصات الخليج بسبب التقلبات المستمرة فى أسعار البترول. وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 8.9 % خلال الن

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الستة شهور الأولى من العام الجارى مع صعود 5 بورصات بقيادة السعودية ومصر و هبوط 3 بورصات تصدرتها الكويت وسط أداء ضعيف لبورصات الخليج بسبب التقلبات المستمرة فى أسعار البترول.

وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 8.9 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى حوالى 16349 نقطة بعد أن تقدم العام الماضى بحوالى 21 % ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه مع تفاؤل المستثمرين بأن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية ومع الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر EGX 30 انتعش خلال ال 18 شهرا الماضية لدرجة أنه زاد بأكثر من 4000 نقطة بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى استطاع تحقيق نمو فى الاقتصاد ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بالكهرباء وإمدادات الغاز لدرجة أن مدراء المشتريات أكدوا إن هناك تحسنا واضحا فى توقعات الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي .



وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 14.9 % خلال الستة شهور الماضية ليسجل 8314 نقطة مع اتجاه حكومة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن البترول وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة يشرف عليها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذى يحارب الفساد لدرجة أنه جمع حوالى 100 مليار دولار من رجال الأعمال والأمراء مع انتشار مزاعم المحسوبية والرشوة التى تسود أعمالهم.

ومن البورصات العربية الأخرى التى حققت مكاسب خلال النصف الماضى الدوحة التى صعد مؤشرها بحوالى 5.8 % ليتجاوز 9024 نقطة برغم مقاطعة أربعة دول عربية لها اتقتصاديا ودبلوماسيا,

وزاد أيضا مؤشر بورصة أبوظبى بأكثر من 3.7 % ليصل إلى حوالى 4560 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % ليستقر عند 1311 نقطة.

أما مؤشر سوق مال دبى العام فقد هوى بحوالى 16.3 % ليهبط إلى أقل من 2821 نقطة بقيادة شركة دريك آند سك التى بلغ إجمالى هبوطها منذ بداية العام الجارى أكثر من 67 % حتى الآن بسبب أزمة مجموعة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة التى تعانى من مشاكل مالية خطيرة جعلت محكمة فى جزر كايمان المسجلة فيها أبر اج تعين مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لإعادة هيكلة ديونها بسبب نزاع مع بعض مستثمريها بخصوص استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار وتنفي المجموعة إساءة استخدام الأموال.