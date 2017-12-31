مكاسب لـ 3 بورصات عربية فى نهاية 2017

مع هبوط السعودية و الدوحة و إجازة للكويت والإماراتخالد بدر الدينصعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات آخر يوم عمل فى هذا العام 2017.يأتي ذلك الصعود وسط تعاملات ضعيفة بقيادة البحرين ومسقط وهبط مؤشرا بورصتى السعودية والدوحة بنسبة طفيفة بينما أغلقت أسواق أبوظبي ودبي وال

مع هبوط السعودية و الدوحة و إجازة للكويت والإمارات

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات آخر يوم عمل فى هذا العام 2017.

يأتي ذلك الصعود وسط تعاملات ضعيفة بقيادة البحرين ومسقط وهبط مؤشرا بورصتى السعودية والدوحة بنسبة طفيفة بينما أغلقت أسواق أبوظبي ودبي والكويت أبوابها اليوم

وحيث كان الخميس آخر أيام التداول فى العام الجارى.

وسجلت أسواق الشرق الأوسط أداء أسوأ كثيرا من بقية دول العالم كما أن منطقة في الخليج كادت أن تصل لحد الكارثة نتيجة التوترات الجيوبوليتيكية والنمو الاقتصادي البطيء وانخفاض أسعار العقارات غير أنه مع نهاية العام أعطت التقييمات المنخفضة للأسهم وخطط زيادة الإنفاق الحكومي لدول الخليج المستثمرين أسبابا لتوقع عام أفضل في 2018.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة البحرين قفز بحوالى 2 % ليسجل 1332 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 1 % ليرتفع إلى 5099 نقطة .

و زاد المؤشر الرئيسى للبروصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 15019 نقطة ولكن المؤشر سجل أكبر زيادة هذا العام فى المنطقة بارتفاعه 21.7 % مع جني ثمار الإصلاح الاقتصادى.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.1 % لينزل إلى 7226 نقطة بقيادة سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري أكثر الأسهم تداولا الذى خسر سعره 5 % .

و تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 8523 نقطة بسبب هبوط بنك قطر الوطني أكبر بنوك قطر بأكثر من 0.8 % .