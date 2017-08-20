مكاسب لبورصة القاهرة في 33 أسبوعا

هبوط الدوحة ومسقط وأبو ظبي ومعدل تداول الأسهم السعوديةخالد بدر الدين:واصلت مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط التباين منذ بداية العام، مع صعود 4 بورصات، هى: الكويت ومصر، وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة ومسقط، بسبب استمرار التقلبات فى أسعار البترول، وتزايد التوترات السياسية بمنطقة الخليج

هبوط الدوحة ومسقط وأبو ظبي ومعدل تداول الأسهم السعودية





خالد بدر الدين:

واصلت مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط التباين منذ بداية العام، مع صعود 4 بورصات، هى: الكويت ومصر، وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة ومسقط، بسبب استمرار التقلبات فى أسعار البترول، وتزايد التوترات السياسية بمنطقة الخليج، خاصة بعد أزمة مقاطعة دولة قطر، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب الجهود التى تبذلها الدول الخليجية لتقليص عجز ميزانياتها، والإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية.

ذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر بورصة القاهرة ربح أكثر من 6.2 % خلال الـ 33 أسبوعا الماضية، ليرتفع من 12345 نقطة فى بداية العام، إلى 13119 نقطة مع نهاية الأسبوع الماضى، فى حين قفز مؤشر بورصة الكويت حوالى 19.8 %، ليتقدم من 5748 نقطة إلى 6886 نقطة، خلال نفس الفترة.

مع ذلك فقد هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بأكثر من 2.2 % خلال الأسبوعين الماضيين، مع انخفاض أسعار الأسهم على نطاق واسع، بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 33 % فى يوليو الماضى، فى ثاني أعلى معدل له على الإطلاق، بعد ارتفاعه29.8 % في يونيو الماضى، بسبب زيادة أسعار الوقود.

صعد أيضا مؤشر بورصة البحرين بحوالى 6.5 %، ليصل إلى 1299 نقطة، بالمقارنة مع 1220 نقطة فى بداية العام الجارى، فى حين زاد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 2 %، ليتجاوز 3601 نقطة.

وتصدرت بورصة مسقط، البورصات العربية التى تعرضت لخسائر هذا العام، إذ هوى مؤشرها من 5783 نقطة إلى 4889 نقطة، بنسبة انخفاض 15.5 %، تلاها مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 12.8 %، من 10437 نقطة إلى 0106 نقطة، وإن كان معظم الهبوط قد وقع منذ أزمة المقاطعة التى بدأت فى 5 يونيو الماضى.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.4 %، ليستقر عند 7179 نقطة، فى نهاية الأسبوع الماضى، ليقترب من القيمة التى سجلها فى بداية العام، والتى بلغت حوالى 7210 نقطة، مع بقاء أسعار البترول فوق 52 دولارا للبرميل، بينما تراجع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام، بحوالى 1.2 % لينخفض من 4546 نقطة، إلى 4493 نقطة، خلال نفس الأسابيع.