مكاسب قوية لـ«صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها نحو الصعود فى تعاملات الأسبوع الماضى، مستفيدة من الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة، فيما استمرت نظيرتها التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق مكاسب محدودة.

وارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا الأسبوع الماضى، بواقع %3.31 للرئيسى EGX30 ليغلق على 10265 نقطة، بينما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%5.02 مسجلا 2274 نقطة، وكذلك EGX100 بنسبة %4.78 ليصل لمستوى 3256 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو3.34% بما يعادل 22.7 مليار جنيه، ليسجل 702.6 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة بـ679.9 مليار.

«تكامل» يتقدم «المتوازنة»

صعدت كل وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – وعلى رأسها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» محققا أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.32 لتسجل وثيقته 206.99 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الثانى بارتفاع %3.04 لتصل وثيقته إلى 13.54 جنيه، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بصعود %2.69 لتصل وثيقته إلى 98.39 جنيه فى المركز الثالث.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع قدره %2.69 بسعر 44.28 جنيه للوثيقة، وخامسًا بنك مصر الأول بنحو %2.67 وسجلت وثيقته 193.22 جنيه.

«الخبير» يقتنص صدارة «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الصعود القوى للمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.

واقتنص صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» المركز الأول، إذ ارتفعت وثيقته بنحو %4.92 لتسجل 120.76 جنيه، تلاه بنك بلوم مصر وصيفًا بارتفاع %4.51 بقيمة 138.3 جنيه للوثيقة.

وثالثًا حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بـ%4.23 بسعر 125.18 جنيه، تلاه البنك التجارى الدولى «استثمار» – فى المركز الرابع – بـ%4.21 بقيمة 202.15 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك قناة السويس بـ%3.88 وبلغ سعر وثيقته 495.49 جنيه.

«وثاق» نجم «النقدية»

وكعادتها استكملت -الصناديق النقدية- التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافى «وثاق» ـ على تصدر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع نسبة %0.27 بسعر 10.87 جنيه للوثيقة، وتقدم صندوق بنك الإمارات الوطنى «مزيد» للمركز الثانى عقب ارتفاع سعر وثيقته بنحو %0.25 لتصل إلى 1472.49 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ بصعود قدره %0.23 بقيمة 101.59 جنيه، وحل بعده البنك الأهلى الرابع بارتفاع %0.2 بسعر 281.98 جنيه، ثم جاء صندوق آروب للتأمين خامسًا بسعر وثيقة بلغ 228.4 جنيه مرتفعًا بنحو %0.2.

و«ثبات» الأعلى بـ «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضى، وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 390.39 جنيه.

وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثانى بـ%0.2 بقيمة 279.99 جنيه للوثيقة، ثم جاء البنك العقارى المصرى العربى «المصري» فى المركز الثالث بـ%0.17 بسعر 272.93 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يسطع فى سماء «الإسلامية»

وارتفعت كل وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت بين %5.6 إلى %3.35، واقتنص صندوق نعيم مصر المركز الأول بعدما ارتفعت وثيقته %5.64 لتصل إلى 145.04 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربى «هلال» وصيفًا بـ%5.25 وبسعر 230.19 جنيه.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» ثالثًا صاعدًا %5.25 بسعر وثيقته 151.1 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الوفاق» رابعًا بـ%5.06 بقيمة 16.98 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بـ%4.57 وبلغ سعر وثيقته 115.2 جنيه.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.189 بقيمة 291.81 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى ثانيًا بـ %0.182 مسجلا 215.43 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.176 ليصل سعر الوثيقة إلى 130.91 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة صعود بـ%3.66 لتصل إلى 98.98 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بـ%2.59 لتصل إلى 142.76 جنيه.

أداء إيجابى لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

كما ارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة صعود بـ%3.57 لتصل إلى 120.94 جنيه، ثم وثيقة بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.54 وبسعر 164.19 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 232.27 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنحو طفيف، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ%0.88 لتصل إلى 546.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 17.02 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.