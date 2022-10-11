مكاسب ضعيفة للأسهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى ارتفاعًا بالبورصة المصرية، اليوم، مكاسب ضعيفة؛ متأثرة بالتراجع الجماعي للمؤشرات بنهاية جلسة التداول. وانخفض المؤشر الرئيس للسوق “egx30″، اليوم، بنسبة 0.82% مغلقًا عند مستوى 9867 نقطة، ومؤشر “egx70” بنسبة 1.44% مغلقًا عند 2154 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% مغلقًا عند 3083 نقطة.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة، اليوم، العربية بولفارا للغزل والنسيج- يونيراب بنسبة 4.95%، مغلقًا عند 3.180 جنيه، ثم سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 4.47% مغلقًا عند 8.650 جنيه.

وجاء ثالثًا في الصعود الصناعات الكيماوية المصرية- كيما بنسبة 2.86% مغلقًا عند 3.950 جنيه، ورابعًا جاء سهم البنك المصري الخليجي مرتفعًا 2.76% مغلقًا عند 0.410 جنيه، وخامسًا صعد ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال بـ2.70% مغلقًا عند 3.800 جنيه.

وسجلت التداولات 824 مليون جنيه، من خلال التعامل على 407 ملايين سهم لـ190 شركة مقيدة، عبر 38.714 عملية. وارتفع 24 سهمًا، بينما تراجع 91، وظل 75 سهمًا على ثبات.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 82.9 مليون جنيه، و40 مليون جنيه على الترتيب، بينم اتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 123.2 مليون جنيه على الترتيب.

وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 687 مليار جنيه، مقارنة بـ692 مليار جنيه في الجلسة السابقة.