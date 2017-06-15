مكاسب ضعيفة لرأس المال السوقي بختام أسبوع هابط

انعكس الأداء الهابط للبورصة خلال الأسبوع الجاري على رأس المال السوقي لينهي أسبوعه بمكاسب طفيفة بلغت 382 مليون جنيه فقط، عند مستوى 686.7 مليار جنيه.

وتراجعت البورصة في 4 جلسات من إجمالي 5 خلال الأسبوع الحالي، مدفوعة بعمليات جني أرباح من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، عقب المكاسب المحققة خلال الأسبوعيين الماضيين.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات اليوم الخميس على تراجع نسبته 0.17% بضغط من مبيعات الأجانب ليغلق عند مستوى 13478 نقطة.

وفي المقابل صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.19% مغلقا عند مستوى 619.9 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.

وسجلت مبيعات الأجانب بنهاية تعاملات الخميس 85 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء 80 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه على الترتيب.

واستحوذ المصريون على 57.7% من التعاملات، بينما كان نصيب الأجانب 33.14%، والعرب 9.15% من إجمالي التعاملات. واستحوذت المؤسسات على النسبة الأكبر من تعاملات الخميس بنسبة 50.24%، فيما كان نصيب الأفراد 49.75% .

وسجلت تداولات جلسة نهاية الأسبوع 1.27 مليار جنيه، مدعومة بتنفيذ صفقة ذات حجم كبير على عدد 1.4 مليون سهم لشركة راية لمراكز الاتصال، بقيمة إجمالية 23.47 مليون جنيه.

وتمت تداولات اليوم عبر 22.99 ألف عملية منفذة، على أسهم 181 شركة ارتفع من بينها 63 شركة، فيما تراجع 79 سهما، بينما ظل 39 سهما على ثبات.