«مكاسب ضئيلة » .. أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى السعودية، لتتحرك فى نطاق ضيق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية، فى الوقت الذى تباينت فيه أسعار الذهب العالمية إذ أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع جاذبية السبائك للمشترين في الخارج. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 199.65 ريال ( 53.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 174.70 ريال ( 46.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 149.74 ريال (39.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,209 ريال ( 1,653 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 199,650 ريال ( 53,148 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1658.50 دولار.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.