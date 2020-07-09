مكاسب شبه جماعية لصناديق الاستثمار للأسبوع الخامس

بدعم من ارتفاع عام لمؤشرات البورصة

نجحت صناديق الاستثمار فى تحقيق مكاسب شبه جماعية فى الأسبوع الماضي ، مدعومة فى تحركاتها بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي ، لتحافظ على مسارها المائل للصعود للأسبوع الخامس على التوالى .

وأنهت البورصة المصرية الاسبوع الماضى والذى تضمن 3 جلسات فقط مع إجازتى الأربعاء والخميس، احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو، والسنة المالية الجديدة للبنوك، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الاسبوع بارتفاع بنسبة %0.3 إلى مستوى 10890 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.46 عند مستوى 1384 نقطة، ومؤشر EGX100 بارتفاع 3.66% عند 2165 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى 7.3 مليار جنيه، ليغلق الاسبوع عند 586.9 مليار جنيه، مقارنة مع 579.6 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وسجلت التعاملات 11.1 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على %49.76 من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، بينما سيطرت السندات على %50.24.

«تكامل» يخطف صدارة «المتوازنة»

تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» رحلة الارتفاعات شبه الجماعية التى سجلتها فئة الصناديق المتوازنة فى الأسبوع الماضي، بنسبة %1.21 بقيمة 172.79 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثانية حل صندوق مصر الخير بنسبة %0.70 بقيمة 15.83 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بنسبة %0.36 بقيمة 242.05 جنه للوثيقة .

وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك مصر الأول بنسبة ارتفاع %0.26 بقيمة 185.44 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة ارتفاع %0.20 بقيمة 34.82 جنيه للوثيقة. وضمت قائمة الهابطين، كل من صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة 0.12% بقيمة 215.09 جنيه، و صندوث بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة 0.33% بقيمة 12.054 جنيه للوثيقة.

«استثمار CIB» فى صدارة «الأسهم»

سجلت صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- ارتفاع شبه جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، اذ ارتفعت أسعار وثائق 23 صندوق مقابل تراجع أسعار وثائق 4 صناديق.

وحل فى المركز الأول صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» بنسبة ارتفاع %1.97 بقيمة 166.89 جنيه للوثيقة، و وصيفًا جاء صندوق البنك الاهلى المتحد «ألفا» بنسبة %0.66 بقيمة 17.84 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك القاهرة بنسبة %0.64 بقيمة 157.55 جنيه للوثيقة، رابعًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.56 بقيمة 157.55 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بنسبة %0.55 بقيمة 339.87 جنيه.

وجاء صندوق فاروس 1 الأكثر هبوطًا فى الأسبوع المنصرم، بنسبة تراجع %0.78 فى قيمة وثيقته البالغة 79.97 جنيه، ومعه صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %0.67 بقيمة 103.75 جنيه للوثيقة.

«أبوظبى الوطني» يحلق فى سماء «النقدية»

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضي، وشهدت تعاملات الأسبوع تصدر صندوق بنك ابوظبى الوطنى لترتيب الفئة، بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 216.28 جنيه .

فيما حل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» فى مركز الوصافة بنسبة %0.19 بقيمة 378.19 جنيه، وثالثًا جاء صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي» بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 29.51 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع، حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة ارتفاع %0.19 بقيمة 30.38 جنيه للوثيقة، وخلفه جاء صندوق التجارى وفا بنك بنسبة %0.19 بقيمة 1615.76 جنيه للوثيقة .

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد نجح صندوق البنك العربى الافريقى الدولى «جذور» فى تصدر الترتيب، بنسبة ارتفاع %0.21 بقيمة 24.47 جنيه للوثيقة، وحل وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.21 بقيمة 311.51 جنيه، وثالثًا جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.18 بقيمة 242.6 جنيه.

«فيصل» يسطع فى «الاسلامية»

سجلت فئة الصناديق الاسلامية ارتفاعاً جماعياً خلال الأسبوع الماضي، فيما تصدر صندوق فيصل الاسلامى ترتيب الصناديق الاسلامية بنسبة %3.5 بقيمة 101.6 جنيه للوثيقة.

وحل وصيفًا صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع %1.91 بقيمة 171.94 جنيه، وفى المركز الثالث، حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بنسبة %1.72 بقيمة 114.82 جنيه للوثيقة .

ورابعًا جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى –التجارى الدولى «أمان» بنسبة %1.68 بقيمة 87.39 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة %1.114 بقيمة 93.52 جنيه للوثيقة .

اما الصناديق الاسلامية المتوازنة فحققت ارتفاعًا جماعيًا، اذ صعدت وثيقة صندوق بنك عودة «ازدهار» بنسبة %1.65 بسعر 167.46 جنيه للوثيقة، فيما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.55 لتصل الى 86.5 جنيه للوثيقة.

«تحديد الأصول» يستفيد من الموجة الصاعدة

سجلت فئة صناديق تحديد الأصول ارتفاع شبه جماعى ، فيما حل فى صدارة الترتيب صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.26 بقيمة 149.28جنيه، و وصيفًا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.02 بقيمة 112.7 جنيه، بينما هبط صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %0.63 بقيمة 4.41 جنيه .

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.01 لتصل لمستوى 11.93 دولار للوثيقة، فيما سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاعًا طفيفًا لتصل 10.993 يورو .