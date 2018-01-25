مكاسب جماعية لبورصات الخليج في ختام التعاملات

خالد بدر الدينسجلت جميع بورصات الخليج مكاسب متواضعة فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بفضل صعود أسعار خام القياس العالمي (مزيج برنت)، لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات ليتجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما قادت بورصة الدوحة المنطقة لتواصل ارتفاعها هذا الأسبوع، ولتتقلص خسائرها إلى حوالى 5% عن مستوى إغلاقها

خالد بدر الدين



سجلت جميع بورصات الخليج مكاسب متواضعة فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بفضل صعود أسعار خام القياس العالمي (مزيج برنت)، لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات ليتجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما قادت بورصة الدوحة المنطقة لتواصل ارتفاعها هذا الأسبوع، ولتتقلص خسائرها إلى حوالى 5% عن مستوى إغلاقها قبل أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها منذ يونيو الماضي.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.1 % ليصل إلى 9460 نقطة خلال تعاملات قوية بعد أن كسب أمس نفس النسبة ليحقق كاسب لرابع جلسة على التوالي كما تشير النتائج المالية للشركات إلى أن الضرر الذي ألحقته المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية أخرى بالاقتصاد القطري أقل مما كان يخشاه البعض.

وقفز سعر سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 5.5 % وسعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات، التي تورد منصات الحفر النفطي، 3.2 % مع توقع ارتفاع إيرادات الشركتين من صعود أسعار النفط.

وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليرتفع إلى 7522 نقطة مع صعود سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2 % ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2015..

وكسب مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.7 % ليصل إلى 5008 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4 % ليصعد إلى 1342 نقطة ومؤشر بورصة أبوظبي بنفس النسبة ليزداد إلى 4644 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.2 % ليتقدم إلى 3469 نقطة سهم ديار للتطوير كسب 1.6 % وكان الأكثر تداولا في السوق وكذلك مؤشر بورصة الكويت زاد بنفس النسبة ليرتفع إلى 6652 نقطة.