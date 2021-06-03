مكاسب أسبوعية لبورصتي الإمارات والسعودية وسط ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسواق الأسهم في الإمارات والسعودية موجة مكاسبها الأسبوعية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن أنشطة الشركات بالقطاع غير النفطي.

صعود أسعار النفط

وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.7% في رابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع صعود خام برنت في أربعة من الأسابيع الخمسة الأخيرة بحسب بيانات رفينيتيف.

وتلقت المعنويات دعما أيضا من مسح أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة للشهر التاسع على التوالي في مايو، نقلاً عن رويترز.

وارتفع مؤشر الأسهم 0.4% اليوم، في صعود للجلسة الثامنة على التوالي، بدعم من قفزة 4.3% لسهم شركة الاتصالات السعودية.

ونزل مؤشر دبي 0.5% لكنه سجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وهبط سهم داماك العقارية 3.5% اليوم.

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 0.3%. وهبط سهم اتصالات 0.8% وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.4%. لكن المؤشر سجل خامس صعود أسبوعي.

أظهر مسح نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو/أيار.

وهبط المؤشر القطري 0.5%، ماحيا مكاسب الأسبوع. وانخفض المؤشر 0.1% على مدار الأسبوع.

وتصدر سهم البنك التجاري القطري الأسهم الخاسرة بتراجعه 1.6%. وكان البنك قد عرض شراء حصة إضافية 15.2% في البنك الوطني العماني مقابل 49.4 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7% مع نزول سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.2% وسهم البنك التجاري الدولي 0.1%.

وسجل المؤشر المصري ثالث هبوط أسبوعي على التوالي، متراجعا 1.8%.

انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السادس على التوالي في مايو، وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات 48.6، أي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء أداء الأسواق كالتالي:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10698 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3% إلى 6606 نقاط.

دبي.. هبط المؤشر 0.5% إلى 2824 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 10754 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 10054 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 1.1% إلى 1538 نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.4% إلى 3933 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3% إلى 6803 نقاط.