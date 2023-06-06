«مكادي هايتس» توقع اتفاقية مع «سفلز مصر» لتقديم خدمات التطوير للمنطقة التجارية بالمدينة

وقعت مدينة مكادي هايتس، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع شركة سفلز مصر للاستشارات العقارية، بهدف دراسة ووضع استراتيجية تطوير للمنطقة التجارية في المدينة.

تأتي اتفاقية التعاون ضمن خطة مدينة مكادي هايتس الاستراتيجية لتعزيز بنية المرافق الخدمية.

وقع الاتفاقية تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس و O West وبيوم، وكاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة Savills مصر، بحضور عدد من كبار المسئولين بالشركتين.

وتقوم شركة سفلز بموجب البروتوكول بتقديم رؤية شاملة للمنطقة التجارية في مكادي هايتس من خلال إجراء دراسة جدوى وتحليل سوقي يشمل نظرة عامة وتقييمًا للسوق العقاري من حيث المناطق التجارية والترفيهية والإدارية والضيافة بهدف اكتشاف فرص النجاح والعوامل المؤثرة بها، مما سيساعد في وضع استراتيجية تنموية مثالية من الناحية التجارية والمالية، وتوفير خدمات عصرية تعزز جودة الحياة المتكاملة التي تقدمها مدينة مكادي هايتس.

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس و O West وبيوم: “إن شراكتنا مع سفلز تهدف تطوير المنطقة التجارية وتزويد المدينة بأفضل الخدمات بناء على تخطيط استراتيجي مدروس بعناية من قبل أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في استشارات البناء والمشروعات، وذلك لتقديم أفضل تجربة لسكان المدينة وزوارها.”

أعرب كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سفلز مصر، عن سعادته بالتعاون مع مدينة مكادي هايتس، وقال: “نتطلع لنجاح بروتوكول التعاون الذي يهدف إلى مواصلة تطوير مدينة مكادي هايتس وتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضيها والارتقاء بالخدمات التي توفرها المناطق التجارية لسكان المدينة وزوارها بما يمنحهم تجربة استثنائية مميزة.”

وأضاف باجيت “اننا في شركة سفلز نتمتع بخبرة واسعة وتاريخ عريق في هذا المجال منذ تأسسينا في بريطانيا عام 1855، ولدينا قصص نجاح في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، ومنذ دخولنا السوق المصري في عام 2019، استطعنا الحصول على محفظة كبيرة من العملاء والمشروعات الرائدة في شتى المجالات.”

الجدير بالذكر أن مدينة مكادي هايتس تتمتع بموقع رائع على البحر الأحمر بمساحة إجمالية تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، حيث تبعد 15 دقيقة عن مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة عن وسط المدينة ، وتقع على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر في أعلى نقطة بخليج مكادي، وتمتلك المدينة بنية تحتية مجهزة بأحدث الإمكانيات العصرية توفر حياة متكاملة،

كما يهتم التصميم الرئيسي للمدينة وتخطيطها العمراني الفريد بتحقيق التوافق بين البيئة والموارد المتاحة لتعزيز الاتساق الحضاري والتوازن ما بين المباني والمساحات الخضراء.

وتستمر مدينة مكادى هايتس في تحقيق مبيعات العقارية في الارتفاع منذ النصف الثاني من 2022، فقد بلغت صافي المبيعات العقارية 3, 490 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 مما يمثل زيادة بنسبة 232,9%.