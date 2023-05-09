«مكادي هايتس» تطلق مسابقة للفوز بإحدى الوحدات بالمدينة في محافظة البحر الأحمر

أطلقت مدينة مكادي هايتس ، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة بالبحر الأحمر، مسابقة خاصة لجميع الأسر المصرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتمنح الأسرة الفائزة فرصة امتلاك وحدة داخل مدينة مكادي هايتس، والاستمتاع بتجربة الحياة العصرية المتكاملة التي توفرها المدينة الساحرة.

شركة أوراسكوم للتنمية المطور الأول للمدن المتكاملة الذي يطلق مثل هذه المسابقة الفريدة بهدف خلق أمتع اللحظات مع العائلات.

جاءت هذه المسابقة تنفيذاً لرؤية مكادي التي تستهدف الترويج لمفهوم خلق اللحظات المتميزة، ومنح تجربة حياة مختلفة مدعومة بمرافق متكاملة وبنية تحتية قوية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

الخطوة تماشياً مع خطة «أوراسكوم للتنمية»

وتماشياً مع التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتقديم أفضل تجربة لعملائها، أطلقت الشركة هذه الحملة لتعزيز مفهوم خلق اللحظات السعيدة والانتماء للمجتمع.

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس ومدينة O West، إن المسابقة استهدفت تشجيع الأسر المصرية على اتباع نمط حياة عصري، والانضمام إلى عائلة المدين للاستمتاع بجودة الحياة التي توفرها المدينة

كما سلطت المسابقة الضوء على هذه المدينة النابضة بالحياة عبر تقديم كافة الخدمات التي يمكن لأي عائلة الاستفادة منها، حيث تعد بمثابة مثال لمبادرات التنشيط السياحي في ظل الظروف الحالية – مما يوفر فرصة لاستكشاف جمال محافظة البحر الأحمر.

موقع مميز

وأضاف دويدار، “تعتبر مدينة مكادي هايتس واجهة نموذجية للحياة ونموذجا لما تتمتع به المدن المصرية من إمكانيات وقدرات هائلة، بما يساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية عن مصر وما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية متنوعة، وتتميز مدينة مكادي هايتس بتصميماتها الإبداعية المبتكرة وخدماتها المختلفة، بما يجعلها مدينة ملائمة لبناء مجتمع نابض بالحياة.”

وتم الإعلان عن الفائزة هبة أبو عيد في سحور أقامته المدينة في القاهرة، واستلمت الفائزة الوحدة بنفسها في مكادي هايتس.

خدمات متنوعة

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مكادي هايتس تقع على خليج مكادي في محافظة البحر الأحمر، على بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة، و40 دقيقة من مدينة الجونة.

وتحتل المدينة موقعًا رئيسياً على ارتفاع يصل إلى 78 متراً فوق مستوى سطح البحر، في أعلى نقطة في خليج مكادي؛ وتوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر، حيث تم تخصيص أكثر من 85٪ من إجمالي أراضيها للمساحات الخضراء والمسطحات المائية والأماكن المفتوحة.

وتشمل مدينة مكادي هايتس مركز طبي به عيادة وصيدلية، ونادٍ، وصالة جيم، ومنتزه مائي للأطفال، ومناطق للألعاب، ومطاعم، والكثير من وسائل الترفيه الأخرى.

بالإضافة إلى افتتاح مدرسة متروبوليتان لأول فروعها لمرحلة ما قبل التعليم الأساسي في محافظة البحر الأحمر. وتم بناء جميع الملاعب الرياضية وفقًا للمعايير الدولية لمنح العملاء أفضل تجربة والسماح لهم بتقديم أفضل ما لديهم مع تحسين مهاراتهم في بيئة تنافسية صحية.

وتمكنت مكادي هايتس من عمليات التسليم للمرحلة الأولى من مخططها على تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة يتم تسليمها قبل الموعد المحدد بستة أشهر.