«مكادي هايتس» تتعاون مع «سولارايز مصر» لتنفذ أول محطة للطاقة الشمسية

وقعت مكادي هايتس، التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة “سولارايز مصر”، لبناء أول محطة للطاقة الشمسية في قلب مدينة مكادي هايتس باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون جنيه.

تساهم محطة الطاقة الشمسية في انتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فضلاً عن توفير قدر كبير من نفقات الكهرباء كل عام، وفقاً لبيان من مكادي هايتس

ووقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، وياسين عبد الغفار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولارايز مصر.

ومن المقرر ان يتم انشاء المحطة على مساحة 15000 متر مربع على ان تبدأ عمليات التشغيل بحلول الربع الأول من عام 2023.

ستتولى شركة ” سولارايز مصر” تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية على مدار الـ 25 عامًا القادمة وفقًا لاتفاقية البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT) .

دويدار : نسعى لدعم رؤية مصر بالاعتماد على الطاقة المتجددة

و من جانبه قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، تسعى الشركتان إلى تحقيق هدف مشترك وهو دعم رؤية مصر 2030 في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية محلياً.

وتابع : “نعمل في مكادي هايتس على دعم جهود التنمية المستدامة التي تبذلها محافظة البحر الأحمر، على رأسها استخدام الطاقة النظيفة وغيرها من معايير الاستدامة البيئية المطابقة للهدف رقم 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ والمعنى بضمان وصول طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع.”

وأضاف دويدار: “من خلال محطة الطاقة الشمسية سنستخدم 3640 لوحًا شمسيًا، ومن المتوقع أن تُنتج أكثر من 3304 ميجاوات ساعة / سنويًا؛ بما يعادل 20٪ من إجمالي إمدادات الطاقة في مكادي هايتس تامر دويدار الرئيس التنفيذى لشركة مكادى هايتس

وستساهم المحطة فى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل الى 2,143 طنًا سنويًا، وهو ما يعادل إزالة 258 سيارة عن الطريق لمدة عام واحد؛ ستوفر 219 ألف جالون من الغاز، بالإضافة إلى زراعة 1600 شجرة، وسيترك هذا بالتأكيد تأثيرًا إيجابيًا على المشهد البيئي العام في مدينة مكادي هايتس.”

تدبير تمويلات المحطة من البنوك المحلية

بينما قال ياسين عبد الغفار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولارايز مصر: نعمل كمنتج مستقل للطاقة النظيفة مع بيع ما يقرب من 1.5 ميجا وات بصورة مباشرة الى مدينة مكادي هايتس بأسعار تنافسية بالجنية .

وسيتم تمويل محطة الطاقة الشمسية من قبل البنوك المحلية، كجزء من برنامج “تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر” المقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) .

وأضاف عبد الغفار: ” سولارايز مصر، لديها خبرة في مجال توفير وإنتاج الطاقة الشمسية لديها أكثر من 50 ميجاوات من المشاريع الحالية، ونلتزم بمواصلة جهود لدفع وتنشيط الاعتماد على الطاقة الشمسية في السوق المصري.”

الجدير بالذكر أن سولارايز مصر شركة معتمدة تقوم بتمويل وتصميم وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر منذ عام 2013. وتقدم الشركة حلولاً للقطاعات التجارية والصناعية والسكنية، وتقوم بتزويد عملائها ببدائل أفضل وأرخص وأنظف للطاقة الكهربائية التقليدية

موقع مميز لـ مكادي هايتس

وتقع مدينة مكادي هايتس في خليج مكادي في محافظة البحر الأحمر، على بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة، و40 دقيقة من مدينة الجونة.

تحتل المدينة موقعًا رئيسيًا على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في أعلى نقطة في خليج مكادي؛ وتوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر، حيث تم تخصيص أكثر من 85٪ من إجمالي أراضيها للمسطحات الخضراء والمعالم المائية والمساحات المفتوحة.