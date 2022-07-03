«مكادي هايتس» البحر الأحمر تبدأ تسليم مرحلة جديدة بالمدينة

أعلنت مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، عن بدء عمليات التسليم للمرحلة الأولى من المخطط العام الجديد للمدينة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية عقدتها مدينة مكادي هايتس للإعلان عن تفاصيل الوحدات التي يتم تسليمها، والتعرف على أحدث تطورات المدينة بصورة عامة بحضور تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، ولفيف من ممثلي الصحافة والإعلام.

وتم تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة يتم تسليمها قبل الموعد المحدد بـ 6 أشهر، بينما يتم تسليم الــ 122 وحدة في مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.

مساحات متنوعة

وتتراوح مساحات الوحدات التي تم تسليمها في المرحلة الأولى من 60 الي 100 متر مربع، وتتمتع بكافة الاحتياجات والمرافق الحيوية من حمامات سباحة، وبحيرات مائية، وحدائق خلابة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال. هذا بالإضافة إلى 322 وحدة إضافية في المراحل النهائية للتشطيب ما قبل التسليم.

كما تم تسليم “بايو لاجون” ضمن المرحلة الأولي وتبلغ مساحتها 7340 متر مربع، والتي كان من المقرر تسليمها في عام 2024 وذلك حرصاً من الشركة على توفير خبرة حياتية متميزة وأفضل نظام بيئي للحياة المتكاملة لعملاء مدينة مكادي هايتس.

وفي السياق ذاته، أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، عن سعادته بتسليم المرحلة الأولى من المخطط العام الجديد.

ولفت إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية تولي اهتماماً بالغاً بهذه المدينة الواعدة التي تعد امتداداً لاستراتيجية الشركة، التي تقوم على بناء مدن متكاملة ومستدامة نابضة بالحياة بخبرة ممتدة لأكثر من 33 عاماً، وهو ما يُمكّن مكادي هايتس من تحقيق إنجازات تفوق التوقعات.

وأكد دويدار أن مدينة مكادي هايتس تقدم مجموعة متنوعة من الوحدات منها الفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات ذات الطابق الواحد بتصميم عصري ومساحات مختلفة تناسب جميع الاحتياجات العائلية المختلفة حيث تتراوح مساحات الوحدات من 60 إلى 270 متر مربع.

ويتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات التي تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء. كما تضم المدينة منطقة تجارية وأنشطة اجتماعية بما في ذلك ملاعب لمختلف الرياضات، ومنطقة للأطفال، وحديقة مائية للأطفال جميعها تتميز بتصميمات راقية ومبدعة للمساهمة في إثراء حياة العملاء وتوفير أفضل حياة لهم.

الشركة تطلق مرحلة Ledge بإجمالي 477 وحدة

كما تطلق مكادى هايتس مرحلة Ledge والتي تضم 477 وحدة، وتنقسم الوحدات في مرحلة Ledge إلى أكثر من 380 شقة، وأكثر من 90 فيلا وشاليه.

وتتراوح مساحة الشقق بين 64 و150 متر مربع ما بين غرفة نوم حتى 4 غرف نوم، بينما تتراوح مساحة الفيلات بين 120 و210 متر مربع وتحتوي على فيلات مستقلة وفيلات توين وتاون هاوس وشاليهات مطلة على المياه.

وتحتوي هذه المرحلة على العديد من المميزات، بما فيها من موقع استراتيجي بالقرب من المداخل الرئيسية ووسط المدينة، فضلاً عن إطلالة متميزة علي البحر، ومسطحات مائية كبيرة ذات مناظر طبيعية تتكامل بين الشقق والفيلات.

وتتسم أيضاً هذه المرحلة بأنها تتضمن ممراً للمشي يربط المنطقة بأكملها، وحمامات سباحة على المرتفعات مما يزيد من المناظر الخلابة بالمدينة، مع وجود حمامات سباحة وبحيرات رملية لخلق مزيج من الأنشطة مثل السباحة والتجديف والأنشطة المائية الأخرى.

وعلق دويدار قائلاً: “احتفالا ببدء عمليات التسليم، نفخر بإطلاق مرحلة Ledge والتي سيتم تسليمها خلال أربع سنوات بمساحة 238 ألف متر مربع وتضم 477 وحدة”.

وتتميز مرحلة Ledge بالمزيج السكني المثالي الذي يلبي جميع احتياجات العملاء من حيث مساحة الوحدات والإطلالات الخلابة، مما يجعل هذه المنطقة جذابة لجيل الألفية وكبار السن والعائلات الكبيرة والصغيرة”.