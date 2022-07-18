«مكادى هايتس» تدرس بشكل مبدئى الاقتراض البنكى لتغطية تسارع إنشاءات وتطوير المدينة

◗❙ دويدار: تسليم 322 وحدة إضافية فى المراحل النهائية للتشطيب قريبًا

كشف تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة مرتفعات مكادى للتنمية السياحية «مكادى هايتس»، إن شركته تدرس الاقتراض البنكى لتمويل عمليات الإنشائية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تسارع عمليات البناء والتنمية.

وقال «دويدار» إن الشركة بدأت التواصل مع مجموعة بنوك لدراسة آليات الاقتراض، ولكنها خطوة ما زالت أولية ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بها، كما أنه من الممكن عدم الحصول على قروض والاعتماد على الموارد الذاتية لتمويل الإنشاءات.

وتعتبر «مكادى هايتس» إحدى الشركات التابعة لـ«أوراسكوم للتنمية مصر»، وتمتلك قطعة أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، وتخطط لإقامة مدينة سكنية خدمية متكاملة.

وبدأت مكادى هايتس عمليات التسليم للمرحلة الأولى من المخطط العام الجديد للمدينة، وتم تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة يتم تسليمها قبل الموعد المحدد بـ6 أشهر، بينما يتم تسليم الــ122 وحدة فى مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.

وتتراوح مساحات الوحدات التى تم تسليمها فى المرحلة الأولى من 60 إلى 100 متر مربع، وتتمتع بكل الاحتياجات والمرافق الحيوية من حمامات سباحة، وبحيرات مائية، وحدائق ، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال، إلى جانب 322 وحدة إضافية فى المراحل النهائية للتشطيب ما قبل التسليم.

وتم تسليم «بايو لاجون» ضمن المرحلة الأولي، وتبلغ مساحتها 7340 مترا مربعا، والتى كان من المقرر تسليمها فى عام 2024 وذلك حرصاً من الشركة على توفير خبرة حياتية متميزة وأفضل نظام بيئى للحياة المتكاملة لعملاء مدينة مكادى هايتس.

ولفت «دويدار» إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية تولى اهتمامًا بالغًا بهذه المدينة الواعدة التى تعد امتدادًا لاستراتيجية الشركة، التى تقوم على بناء مدن متكاملة ومستدامة نابضة بالحياة بخبرة ممتدة لأكثر من 33 عامًا.

وأكد «دويدار» أن مدينة مكادى هايتس تقدم مجموعة متنوعة من الوحدات، منها الفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات ذات الطابق الواحد بتصميم عصرى ومساحات مختلفة تناسب جميع الاحتياجات العائلية المختلفة، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 60 إلى 270 مترا مربعا.

ويتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات التى تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للعملاء.

كما تضم المدينة منطقة تجارية وأنشطة اجتماعية، بما فى ذلك ملاعب لمختلف الرياضات، ومنطقة للأطفال، وحديقة مائية للأطفال جميعها تتميز بتصميمات راقية ومبدعة للمساهمة فى إثراء حياة العملاء وتوفير أفضل حياة لهم.

وكشف عن إطلاق امكادى هايتس لمرحلة Ledge والتى تضم 477 وحدة، وتنقسم الوحدات فى مرحلة Ledge إلى أكثر من 380 شقة، وأكثر من 90 فيلا وشاليهًا.

وتتراوح مساحة الشقق من 64 إلى 150 مترا مربعا، ما بين غرفة نوم حتى 4 غرف نوم، بينما تتراوح مساحة الفيلات من 120 إلى 210 مترا مربعا، وتحتوى على فيلات مستقلة وفيلات توين وتاون هاوس وشاليهات مطلة على المياه.

وتحتوى هذه المرحلة على العديد من المميزات، بما فيها من موقع استراتيجى بالقرب من المداخل الرئيسية ووسط المدينة، فضلًا عن إطلالة متميزة على البحر، ومسطحات مائية كبيرة ذات مناظر طبيعية تتكامل بين الشقق والفيلات.

وتتسم أيضًا هذه المرحلة بأنها تتضمن ممرًا للمشى يربط المنطقة بأكملها، وحمامات سباحة على المرتفعات، ما يزيد من المناظر الخلابة بالمدينة، مع وجود حمامات سباحة وبحيرات رملية لإيجاد مزيج من الأنشطة، مثل السباحة والتجديف والأنشطة المائية الأخرى.

وعلق دويدار قائلًا: “احتفالًا ببدء عمليات التسليم، نطلق مرحلة Ledge والتى سيتم تسليمها خلال 4 سنوات بمساحة 238 ألف متر مربع وتضم 477 وحدة”.

وتتميز مرحلة Ledge بالمزيج السكنى المثالى الذى يلبى جميع احتياجات العملاء من حيث مساحة الوحدات والإطلالات الخلابة، ما يجعل هذه المنطقة جذابة لجيل الألفية وكبار السن والعائلات الكبيرة والصغيرة”.

ووفقًا لنتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية خلال الربع الأول من العام الحالى، فقد حققت مكادى هايتس صافى مبيعات عقارية بقيمة 147.3 مليون جنيه، كما بلغت الإيرادات العقارية 97.4 مليون جنيه، كما ارتفع متوسط سعر بيع المتر بنسبة %17.7 ليبلغ 33336 جنيه، فيما وصل إجمالى الإيرادات بالمدينة إلى 102.9 مليون جنيه.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمكادى هايتس نحو 3.7 مليون متر، وتم إعداد المخطط العام بالتعاون مع شركة EDSA الأمريكية، وهناك تعاون آخر مع شركة «سولارايز مصر»، لبناء أول محطة للطاقة الشمسية، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون جنيه، تسهم المحطة فى إنتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فضلًا عن توفير %20 من احتياجات المدينة.

وعقدت مكادى هايتس اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمدينة ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم جميع الخدمات المتكاملة فى جميع الوحدات السكنية والإدارية كخدمات الهاتف الأرضي، والإنترنت فائق السرعة، وخدماتIPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وأكد انتهاء أزمة سحب جزء من أراضى مكادى هايتس، واتجاه الشركة لتطوير كامل الأرض خلال الفترة القادمة.

وأعلنت «مكادى هايتس» فى يناير الماضي، عن تلقيها خطابا من هيئة التنمية السياحية يتضمن سحب 1.75 مليون متر، تمثل جزءًا من أرضها بخليج مكادى بالبحر الأحمر، بداعى عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتطوير، واتجهت أوراسكوم بعدها لتقديم تظلم لدى الجهات المختصة فى هيئة التنمية السياحية لتوضيح موقف الأرض، وبالفعل أقرت الهيئة فى النهاية صحة موقف الشركة وإعادة الأرض المسحوبة.

يشار إلى أن قطعة الأرض محل السحب تمثل %45 من المساحة الإجمالية لمشروع مكادى هايتس، ولم يتم إجراء أى تخطيط لتطويرها مؤخراً، وبالتالى لم يتم بيع أى وحدات عليها، بما يقلل من الآثار السلبية لسحبها، كما أنها تمثل ظهيرًا لأرض المشروع، ولا تقع مباشرة على شاطئ خليج مكادى بالبحر الأحمر؛ وفقًا لـ«دويدار».

ورأى أن الضوابط الأخيرة التى أقرتها الحكومة لتنظيم مبيعات السوق العقارية، أكثر من هامة لحماية السوق، ولا بديل عن تطبيقها منذ سنوات لحماية الشركات الجادة بجانب ضمان حقوق العملاء، كما أن «مكادى هايتس» مستعدة للعمل وفقًا لتلك الضوابط.

وعاد «دويدار»، للحديث عن الأنشطة التى سيشهدها مشروع مكادى هايتس، قائلًا: نخطط لإنشاء مدرسة دولية بخلاف أخرى حكومية، علاوة على مستشفى سعة 100 سرير، بها كل التخصصات، لتقديم الدعم الصحى لأى من أصحاب الوحدات داخل المشروع، أو فرع لمستشفى الجونة.

◗❙ ضوابط مبيعات السوق ضرورة لحماية المطور الجاد والعميل