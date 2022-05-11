«مكادى هايتس» تخطط لتسليم 1000 وحدة سكنية خلال عامين 

◗❙ دويدار: %60 زيادة فى أسعار البيع خلال 2021 ومتوقع صعودها %25 العام الحالى

قال تامر دويدار الرئيس التنفيذى لشركة «مكادى هايتس» إنها تخطط لتسليم 1000 وحدة إضافية فى المشروع الذى يحمل اسم الشركة خلال عامى 2022، و2023، تتوزع بواقع 350 وحدة فى العام الأول، و650 فى العام التالي.

وأضاف – فى تصريحات صحفية بحضور «المال»- أنه تم بيع أكثر من %25 من المشروع، وسيتم تسليم 250 وحدة خلال الشهرين التاليين ضمن مرحلة جديدة من التسليمات بالمشروع؛ لافتاً إلى أنه تم تسليم 2000 وحدة منذ 5 سنوات.

وتعتبر شركة مكادى هايتس إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، والتى تملك قطعة أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، وتخطط لإقامة مدينة سكنية خدمية متكاملة.

وعلى صعيد تطورات الأسعار بمكادى هايتس، أشار «دويدار» إلى أن الشركة رفعت الأسعار بنحو %60 خلال العام الماضي، منها %10 بنهاية العام، و%15 فى آخر الربع الثالث من 2021.

وخلال عام 2022، تم رفع الأسعار بمقدار %5 ، على أن يتم زيادتها مرة أخرى بنفس النسبة خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى الزيادات المتوقعة فى العام الحالى %25 بحسب «دويدار».

وكانت أوراسكوم للتنمية أعلنت فى بيان سابق لها عن خططتها في زيادة متوسط أسعار البيع فى جميع الوجهات، لامتصاص أى زيادة متوقعة فى أسعار مواد البناء مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير أعلى قيمة لمدخرات المشتريات، علاوة على التركيز على تعظيم وزيادة التعاون فى البيع بين الممتلكات والوجهات.

ووفقاً لدويدار، يستحوذ الأجانب، خاصة من أوروبا وأمريكا وكندا، على %70 من مبيعات الشركة، حيث تتبع أوراسكوم للتنمية مفهوما جديدا فى تطوير «مكادى هايتس»، فيما تمثل الخليج، وتحديداً الإمارات نسبة ضيئلة جداً من مبيعات الشركة لا تزيد عن %12 .

وفيما يتعلق بملامح الخطة المستقبلية للشركة، أفاد الرئيس التنفيذى لمكادى هايتس، بأنها تعتزم طرح شقق سكنية خلال الفترة المقبلة بالمشروع، مع عدم الاستقرار على عددها بالضبط، علاوة على تطوير المنطقة الخدمية بالمدينة.

وتخطط الشركة لتوقيع عقود مقاولات مع شركة البحر الأحمر لأعمال إنشاءات جديدة بالمشروع، ولكن تنتظر الحصول على تراخيص واعتمادات من هيئة التنمية السياحية، طبقاً لدويدار.

وأشار إلى أن إستراتيجية أوراسكوم للتنمية مصر ترتكز بصفة أساسية على تحقيق هامش ربح مرتفع، وليس الوصول فقط لمبيعات قياسية، إذ سجلت هامش ربح بنحو 35% خلال 2021، وترغب فى المحافظة عليه خلال 2022، وذلك فى سبيل تقليل نسبة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الشركة جراء حدوث تقلبات فى الأوضاع الاقتصادية، أو الحروب المفاجئة أو ارتفاعات الأسعار والتضخم .

ووفقاً لبيانات القوائم المالية لشركة أوراسكوم للتنمية ، حققت مكادى هايتس أرقاما غير مسبوقة لتسجل مبيعات قدرها 1.2 مليار جنيه خلال 2021، محققة زيادة بنحو %162.7 مقابل 450.4 مليون خلال الفترة المناظرة من 2020.

فيما تواصل شركة مرتفعات مكادى للتنمية السياحية (مكادى هايتس)، مناقشة أزمة قرار هيئة التنمية السياحية بسحب جزء من أرضها بخليج مكادى بالبحر الأحمر ؛ وتأمل أن تبت الهيئة فى التظلم المقدم منها خلال مايو المقبل.

وفى يناير الماضي، أعلنت “مكادى هايتس” عن تلقيها خطاب من هيئة التنمية السياحية يتضمن سحب 1.75 مليون متر تمثل جزءا من أرضها بخليج مكادى بالبحر الأحمر بداعى عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتطوير.

وقال “دويدار” إن مكادى هايتس، اتجهت بعد صدور القرار مباشرة لتقديم تظلم لدى الجهات المختصة فى هيئة التنمية السياحية لتوضيح موقف الأرض.

وأوضح أن هناك عدة اجتماعات لمناقشة التظلم تم عقدها فى هيئة التنمية السياحية وقام الفريق القانونى للشركة بالرد وتوضيح الموقف، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنظر الأزمة.

وأكد أن شركته قدمت دفوعها للتظلم من قرار التنمية السياحية ومنها أنها حصلت على الأرض منذ عام 2009 وسددت قيمتها بالكامل، كما أن خطاب التخصيص لا يتضمن أى بند خاص بجدول زمنى للتطوير.

يشار إلى أن قطعة الأرض محل السحب تمثل %45 من المساحة الإجمالية لمشروع “مكادى هايتس”، ولم يتم إجراء أى تخطيط لتطويرها مؤخراً وبالتالى لم يتم بيع أى وحدات عليها، بما يقلل من الآثار السلبية لسحبها، كما أنها تمثل ظهيرا لأرض المشروع ولا تقع مباشرة على شاطئ خليج “مكادى” بالبحر الأحمر؛ وفقاً لدويدار.

وأفاد بأن شركته وضعت أكثر من سيناريو وبديل للتعامل مع الأزمة وسيتم الكشف عنها وفقاً لمستجدات الموقف.

وأكد أن “مكادى هايتس” مستمرة فى عمليات البيع لباقى وحدات المشروع، كما أن المساحة المتبقية من المشروع والبالغة مليونى متر يمكن تطويرها خلال السنوات السبع القادمة، بما يمثل مخزون أراضى جيد للشركة.

وأوضح أن أوراسكوم للتنمية تتخذ مفهوما جديدا لتطوير “مكادى هايتس” وإنشاء مدينة متكاملة بها، وهو ما ظهر فى سيطرة العملاء الأجانب على %70 من مبيعات الوحدات خلال العام الماضى، لرغبتهم فى الإقامة بالمدينة خلال السنوات القادمة.

وكانت أوراسكوم للتنمية أوضحت سابقاً فى إفصاح للبورصة أن قطعة الأرض المنسحبة تمثل %3.5 فقط من محفظة أراضيها المنتشرة فى مشروعات “أو ويست أكتوبر”، ومدينتى الجونة و”مكادى هايتس”.

وطبقاً لبيان سابق من الشركة، لاتزال النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً لوجهاتها المصرية وتتوقع استمرار الاتجاه الإيجابى خلال 2022 بالرغم من تداعيات متحور أوميكرون، وبالإضافة إلى ذلك ستواصل المجموعة الحفاظ على رصيدها النقدى ومراقبة التكاليف والتركيز على إدارة معدل الإنفاق

ووفقاً لبيانات القوائم المالية للشركة، فقد واصلت “مكادى هايتس”، تحقيق نتائج تشغيلية قوية خلال العام الماضي، إذ ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة %162.7 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 450 مليونا فى 2020.

وارتفع عدد الوحدات المباعة، بأكثر من الضعف لتصل إلى 342 وحدة خلال العام المنتهى فى 2021 مقابل 164 وحدة مباعة فى 2020.

وتمكنت الشركة أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة %63.7 لتصل إلى 30339 جنيهًا للمتر خلال 2021.

وخلال 2021، تم طرح مشروع مخزون عقارى بحوالى 1.2 مليار جنيه وتم بيعه بالكامل.

وارتفعت الإيرادات العقارية بنسبة %201.7 لتصل إلى 665.6 مليون جنيه خلال عام 2021 نتيجة الإسراع فى عمليات البناء فى المشروع.

وارتفع إجمالى الإيرادات من «مكادى هايتس» بنسبة %194.9 لتصل إلى 691 مليون جنيه مقابل 234.3 مليون.