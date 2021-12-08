«مكادى هايتس» تخطط لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى متكامل بمشروع البحر الأحمر

تعتزم شركة مكادى هايتس، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، إنشاء مدرستين ومستشفى متكامل فى مدينة مكادى هايتس بالبحر الأحمر، فى إطار الخطة التوسعية للشركة، وإضافة مزيد من الخدمات بالمشروع.

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لـ«مكادى هايتس»، إن الشركة تقدمت بطلب للجهات الحكومية المختصة فى وزارات «الإسكان» و«التعليم» و«الصحة»، بهدف الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء مدرسة حكومية وأخرى دولية بخلاف المستشفى، ومن المرتقب الحصول على الموافقات خلال الفترة القادمة.

وأوضح لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة أمس، أن «مكادى» تعتزم إعادة النظر فى عدد الفنادق المرتقب تأسيسها فى المدينة فى ظل التوقعات الحالية بإجراء تعديل تشريعى من جانب هيئة التنمية السياحية يلزم شركات التطوير العقارى بإنشاء غرفة فندقية لكل وحدة سكنية، والذى فى حالة إقراره سيرفع عدد الفنادق فى المشروع.

وتقع «مكادى هايتس» على مساحة 3.4 مليون متر مربع، وتم تخصيص %85 للمساحات الخضراء والمسطحات المائية، وتضم المدينة 9 آلاف وحدة سكنية، تم بيع ما يقرب من 2750 منها.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لتسليم أكثر من 250 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام المقبل، كما تخطط لتسليم وحدات أخرى فى النصف الأول من 2022، فى حين وصلت نسبة التنمية فى المشروع لنحو %22 من الأرض.

وأوضح دويدار أن الشركة باعت كامل المرحلة الأولى من فيلات «زيا» البالغ عددها 100 خلال العام الجارى بقيمة 700 مليون جنيه، كما سيتم خلال العام القادم طرح المرحلة الثانية من تلك الفيلات، والتى تتنوع مساحاتها وأنواعها وتقع قرب منطقة وسط المدينة.

وأكد أن المدينة تخطط لاستضافة أول مهرجان موسيقى عالمى فى شهر مايو 2022، بخلاف الأنشطة الترفيهية الأخرى ومنها كرة القدم، لافتاً لدور الفعاليات فى التنمية الاقتصادية فى محافظة البحر الأحمر عبر زيادة إشغالات الفنادق والمطاعم والمحال التجارية.

وارتفعت خلال أول 9 شهور من العام الجارى الإيرادات العقارية فى «مكادى هايتس» بنسبة %323 لتصل إلى 426 مليون جنيه نتيجة الإسراع فى عمليات البناء فى المشروع، كما ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة %281.8 لتصل إلى 441.8 مليون جنيه.

وتمكنت الشركة أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة %79.2 لتصل إلى 29292 جنيها للمتر، خلال أول 9 شهور من 2021، وتساهم «مكادى هايتس» بنسبة %14 من المبيعات العقارية الإجمالية لمجموعة أوراسكوم للتنمية.

وتطرق دويدار لسيطرة الأجانب على %62 من المبيعات الإجمالية فى «مكادى هايتس»، كما سيتم تخصيص %50 من أرض المشروع للفيلات والباقى للشقق السكنية.

يشار إلى أن «مكادى هايتس» أعلنت أمس تنظيم واستضافة عرض «موتوركروس» للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية الحرة، والذى يقام لأول مرة فى مصر وشمال أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومحافظة البحر الأحمر ونادى السيارات.