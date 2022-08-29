«مكادى هايتس» تتعاون مع مدارس «متروبوليتان» لتوفير الخدمة فى المدينة

وقعت مدينة مكادي هايتس، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة في البحر الأحمر، اتفاقية تعاون مع مدارس وحضانات متروبوليتان، جزء من مجموعة سانت فاتيما التعليمية، لافتتاح أول فروعها لمرحلة ما قبل التعليم الأساسي في محافظة البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتربوية متطورة تساهم في تعزيز نموذج المدن المتكاملة التي تتمحور حول احتياجات عملائها وتتبني مفهوم التكامل النموذجي وفقاً لأحدث نظم التعليم الدولية، والتي تتضمن أساليب متنوعة للتعلم قائمة على التعلم الهادف والامتثال بالأخلاق.

تامر دويدار: توفير حياة اجتماعية متكاملة تلبي جميع الاحتياجات في مدن نابضة بالحياة

قام بتوقيع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، وسيف سامح حبيب، رئيس مجلس إدارة مدارس وحضانات متروبوليتان بحضور لفيف من فرق عمل المؤسستين.

وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تقوم على تطوير مدن متكاملة ونابضة بالحياة، ومجهزة بكافة المرافق الحيوية والبنية التحتية لدعم الخدمات الأساسية في مدينة مكادي هايتس طبقاً للمقاييس والمعايير الدولية.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس عن سعادته بالتعاون مع واحدة من أشهر وأعرق المؤسسات التعليمية التي تعد إحدى النماذج المتميزة في هذا المجال.

وقال: “نؤمن في مكادي هايتس بمدى أهمية توفير بيئة اجتماعية متكاملة ومناسبة تلبي جميع الاحتياجات، حيث تعد هذه الاتفاقية بمثابة بداية للتعاون مع مدارس وحضانات متروبوليتان للمزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة والتي تتماشى مع خطتنا المستقبلية لتقديم المزيد من الخدمات الحيوية بالمدينة.”

وأضاف: “جاء تعاوننا مع مدارس وحضانات متروبوليتان في إطار تاريخها الأصيل وتبنيها نظم تعليمية دولية آخذة في الاعتبار مبادئ قائمة على إدراك قيمة التنوع والشمول لبناء مجتمع ناجح من خلال التعلم.

و من المقرر إنشاء مرحلة ما قبل التعليم الأساسي على مساحة 1000 متر مربع لتتسع لأكبر عدد من الأطفال من سكان مكادي هايتس و المناطق المجاورة ، على أن تبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي 2023/2024 ،كما سيتم افتتاح 5 فصول للفئات العمرية حتى سن 5 سنوات، ليتمتعوا بخدمات تعليمية بأعلى جودة عالمية.”

سيف سامح حبيب: توفير خدمة تعليمية وتربوية دولية متميزة تتماشى مع فلسفة مكادي هايتس

من جهته، صرح سيف سامح حبيب، رئيس مجلس إدارة مدارس وحضانات متروبوليتان: “نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع مدينة مكادي هايتس، لكونها مدينة متكاملة فريدة بمحافظة البحر الأحمر.

وتابع :”نحرص على توفير خدمة تعليمية فريدة وفقا للنظم الدولية بشكل يتماشى مع طبيعة المدينة ويناسب العائلات المختلفة سواء المصرية أو الأجنبية لأننا نؤمن بأهمية التنوع الثقافي وجودة التعليم”.

سانت فاتيما

وتعد مرحلة ما قبل التعليم الأساسي لمتروبوليتان إحدى مدارس مجموعة سانت فاتيما التعليمية، والتي تتمتع بـ 70 عاما تقريبا من الخبرة في التعليم الخاص منذ عام 1954 من قبل أحد رواد التعليم الخاص في ذلك الوقت، فؤاد حبيب.

وبدأت مجموعة سانت فاتيما بممارسة أعمالها من خلال المدارس ثم اتسعت خبرتها لتشمل مؤسسات التعليم العالي ومدارس ما قبل الروضة، ونجحت في تخريج أكثر من 138,000 طالب، كما تضم أكثر من 1700 متخصص يعملون في مؤسساتها العشرة.

وبدأت مدينة مكادي هايتس عمليات التسليم للمرحلة الأولى من المخطط العام الجديد للمدينة، حيث تم تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة يتم تسليمها قبل الموعد المحدد بـ 6 أشهر، بينما يتم تسليم الــ 122 وحدة في مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.

بالإضافة الي ذلك، تم تسليم “بايو لاجون” ضمن المرحلة الأولي وتبلغ مساحتها 7340 متر مربع، والتي كان من المقرر تسليمها في عام 2024 وذلك حرصا من الشركة على توفير خبرة حياتية متميزة وأفضل نظام بيئي للحياة المتكاملة لعملاء مدينة مكادي هايتس.

تطورات مكادي هايتس

وتتراوح مساحات الوحدات التي تم تسليمها في المرحلة الأولى من 60 إلي 100 متر مربع، وتتمتع بجميع الاحتياجات والمرافق الحيوية من حمامات سباحة، وبحيرات مائية، وحدائق خلابة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى 322 وحدة إضافية في المراحل النهائية للتشطيب ما قبل التسليم.

جدير بالذكر، أن مدينة مكادي هايتس تقع في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر علي إجمالي مساحة 3,75 مليون متر مربع، على بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة، و40 دقيقة من مدينة الجونة.

وتحتل المدينة موقعًا رئيسيًا على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في أعلى نقطة في خليج مكادي؛ وتوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر، حيث تم تخصيص أكثر من 85% من إجمالي أراضيها للمسطحات الخضراء والمعالم المائية والمساحات المفتوحة.

وقد تم بيع ما يقرب من 1000 وحدة سكنية حتى الآن وتمثل نسبة العملاء الأجانب حوالي أكثر من 36% من مبيعات المدينة مما يدل على الثقة في مدن أوراسكوم للتنمية والتي تتميز بالجودة العالمية اعتماداً على خبرة ممتدة في 7 دول.