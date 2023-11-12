«مكادى هايتس» تتعاون مع أورنج لتوفير حلول تكنولوجية فى المرحلة الثانية بالمدينة

وقعت مدينتا مكادي هايتس بمحافظة البحر الأحمر وبيوم بمحافظة الفيوم، المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية، بروتوكول تعاون مع شركة أورنچ مصر لمدة 10 سنوات، بهدف توفير حلول تكنولوجية متطورة بالمرحلة الثانية من مكادي هايتس وبيوم، وذلك حرصاً من مدينة مكادي هايتس علي تلبية تطلعات كافة العملاء وتوفير احدث النظم التكنولوجية لإدارة المدينة المتكاملة.

يأتي هذا التعاون في إطار دعم مجهودات مدن مكادي هايتس وبيوم لتوفير أفضل بيئة للحياة المتكاملة وبنية تحتية رقمية متطورة طبقا لأعلى المعايير العالمية.

ووفقاً للاتفاقية، ستوفر أورنچ مصر، خدمة FTTH، وهي عبارة عن شبكة ألياف ضوئية تتيح إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play في كل من المرحلة الثانية لمكادي هايتس بالبحر الأحمر وبيوم بالفيوم.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم،والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، وبحضور عدد من قيادات الشركتين.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته باستمرار والتوسع في التعاون مع أورنچ مصر، مؤكداً أن هذا التعاون سيعزز البنية التحتية التي توفرها مدن مكادي هايتس وبيوم لعملائهم الحاليين والجدد، وذلك حرصاً منا علي تقديم خدمات متكاملة لتسهيل العيش في وجهتنا ومنح عملائنا بيئة ذكية وعصرية من خلال توفير أحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث ولذلك فإن اختيار أورنچ مصر كشريك للاتصالات، بما تمتلكه من خبرات فنية كبيرة وتاريخ عريق، تمكنها من توفير مثل هذه الخدمات المتطورة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والاتصال السريع بالإنترنت، مما يحفز عملائنا على الابداع وتوفير بيئة مستدامة تساهم في خلق لحظات وذكريات تدوم بين أفراد العائلة.”

من جهته أكد هشام مهران ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر، أن الاتفاق يعكس حرص المشروعات العقارية الراقية مثل “مكادي هايتس” و”بيوم” على الاستفادة الحالية والمستقبلية من القدرات التكنولوجية الهائلة التي توفرها أورنچ مصر بفضل خبرتها الكبيرة في هذا المجال والشراكات التي تربطها مع أسماء عالمية كبرى متخصصة في حلول وتقنيات المدن الذكية والمجمعات السكنية المغلقة، مضيفا أن أورنچ أثبتت على مدار السنوات الماضية كونها الشريك التكنولوجي المثالي للمشروعات العقارية وهو الأمر الذى انعكس على أرض الواقع في صورة شراكات متعددة مع أبرز المشروعات في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مكادي هايتس تتمتع بموقع متميز على البحر الأحمر بمساحة إجمالية تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، حيث تبعد 15 دقيقة عن مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة عن وسط المدينة و40 دقيقة عن الجونة.

وتقع على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر في أعلى نقطة بخليج مكادي، وتمتلك المدينة بنية تحتية مجهزة بأحدث الإمكانيات العصرية توفر حياة متكاملة، كما يهتم التصميم الرئيسي للمدينة وتخطيطها العمراني الفريد بتحقيق التوافق بين البيئة والموارد المتاحة لتعزيز الاتساق الحضاري والتوازن ما بين المباني والمساحات الخضراء.

بينما تقع مدينة بيوم بقلب مدينة الفيوم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتحيط بها البحيرات المتلألئة والصحاري الواسعة.

تقدم المدينة العديد من الأنشطة الفريدة، بما في ذلك التزلج على الرمال ورحلات السفاري الصحراوية ومشاهدة الطيور. كما توفر بيوم العديد من الوحدات السكنية من فيلات مستقلة بحدائق خاصة واسعة وشقق بإطلالات رائعة على المناظر الطبيعية.