«مكادى هايتس» تأمل فى إنهاء أزمة سحب جزء من أرض البحر الأحمر خلال مايو المقبل 

تواصل شركة مرتفعات مكادى للتنمية السياحية «مكادى هايتس» مناقشة أزمة قرار هيئة التنمية السياحية بسحب جزء من أرضها بخليج مكادى بالبحر الأحمر؛ وتأمل أن بت الهيئة فى التظلم المقدم منها ذلك خلال شهر مايو المقبل.

وأعلنت مكادى هايتس فى شهر يناير الماضي، عن تلقيها خطابا من هيئة التنمية السياحية يتضمن سحب 1.75 مليون متر، تمثل جزءا من أرضها بخليج مكادى بالبحر الأحمر، بداعى عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتطوير.

قال تامر دويدار الرئيس التنفيذى لشركة مكادى هايتس، إنها اتجهت بعد صدور القرار مباشرة لتقديم تظلم لدى الجهات المختصة فى هيئة التنمية السياحية لتوضيح موقف الأرض.

دويدار: عقدنا أكثر من اجتماع مع الهيئة والمؤشرات إيجابية ووضعنا عدة سيناريوهات وبدائل

وأوضح دويدار، فى تصريحات صحفية، أن هناك عدة اجتماعات لمناقشة التظلم تم عقدها فى هيئة التنمية السياحية، وقام الفريق القانونى للشركة بالرد وتوضيح الموقف، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنظر الأزمة.

وأكد أن الشركة قدمت كل دفوعها للتظلم من قرار «التنمية السياحية» ومنها أن شركته حصلت على الأرض منذ عام 2009 وسددت قيمتها بالكامل، كما أن خطاب التخصيص لا يتضمن أى بند يخص الجدول الزمنى للتطوير.

يشار إلى أن قطعة الأرض محل السحب تمثل %45 من المساحة الإجمالية لمشروع مكادى هايتس، ولم يتم إجراء أى تخطيط لتطويرها مؤخراً وبالتالى لم يتم بيع أى وحدات عليها، بما يقلل من الآثار السلبية لسحبها، كما أنها تمثل ظهيرا لأرض المشروع ولا تقع مباشرة على شاطئ خليج مكادى بالبحر الأحمر؛ وفقاً لدويدار.

وأفاد دويدار بأن الشركة وضعت أكثر من سيناريو وبديل للتعامل مع الأزمة، وسيتم الكشف عنها وفقاً لمستجدات الموقف.

وأكد الرئيس التنفيذى للشركة أن «مكادى هايتس» مستمرة فى عمليات البيع لباقى وحدات المشروع، كما أن المساحة المتبقية منه والبالغة مليونى متر يمكن تطويرها خلال السنوات السبع القادمة، بما يمثل مخزون أراضٍ جيدًا للشركة.

وتعتبر «مكادى هايتس» إحدى الشركات التابعة لـ«أوراسكوم للتنمية مصر»، وتمتلك قطعة أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، وتخطط لإقامة مدينة سكنية خدمية متكاملة .

وأوضح دويدار أن «أوراسكوم للتنمية» تتخذ مفهوماً جديداً لتطوير «مكادى هايتس» وإنشاء مدينة متكاملة بها، وهو ما ظهر فى سيطرة العملاء الأجانب على %70 من مبيعات الوحدات خلال العام الماضى، لرغبتهم فى الإقامة بالمدينة خلال السنوات القادمة.

كانت «أوراسكوم للتنمية» قد أوضحت سابقاً فى إفصاح للبورصة أن قطعة الأرض المنسحبة تمثل %3.5 فقط من محفظة أراضيها المنتشرة فى مشروعات «أو ويست أكتوبر»، و«الجونة»، و«مكادى هايتس». وسجلت «أوراسكوم للتنمية» رقماً قياسياً فى المبيعات خلال عام 2021، وبلغ 9.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها %48.8 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة.