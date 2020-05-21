مكاتب البريد تعمل بكامل طاقتها بعد إجازة العيد (منشور)

مع مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

قررت الهئية القومية للبريد اليوم الخميس، عودة انتظام حركة العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة من الساعة السابعة ونصف صباحا وحتي الثانية ونصف مساء.

وبحسب منشور إداري صادر عن الهيئة وحصلت “المال” على نسخة منه، فإن العمل سيتستمر بنظام التناوب للعاملين يوميا أو أسبوعيا للقيام بمهام وظائفهم بما يضمن حسن سير العمل وضمان انتظامه بمواقع الهيئة المختلفة.

على أن يكون العمل بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوي الجمهورية بكامل القوة وبدون تناوب مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكان خالد درويش رئيس قطاع شئون العاملين في الهيئة القومية للبريد قد أصدر في وقت سابق منشور اداري بشأن انتظام موظفي الهيئة في العمل بداية من يوم الاحد المقبل 17 مايو الجاري طبقا لمواعيد العمل المقررة خلال شهر رمضان .

نص المنشور على قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء استناء موظفي البريد من المادة الثالثة من القرار رقم 719 لسنة 2020 بخصوص العمل بنصف الطاقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية تزامنا مع التدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويستثني من تطبيق أحكام القرار أيضا الموظفون العاملون في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل والاسعاف والمستشفيات وتراعي الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .