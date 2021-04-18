مقلب «خمس نجوم» يستضيف أحمد فهمي الليلة على «MBC مصر»

يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي

في أحدث حلقات برنامج المقالب الكوميدي “خمس نجوم”، الذي تعرضه قناة “MBC مصر” في التاسعة مساءً، يستضيف البرنامج النجم أحمد فهمي في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث يتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت الغير متوقعه.

مقلب “خمس نجوم ” يجمع لأول مرة معاً غادة عادل ، كريم فهمى ، نور ، مصطفى قمر ، محمد الشرنوبى

برنامج “خمس نجوم”، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

كما تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ، مما يفجر الكثير من المواقف المضحكة.

وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

كما استضاف البرنامج أمس مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، وتعرض حسن شاكوش لمقلب خلال الحلقة، حيث أشتبك مع الأمن مما أضطر شاكوش لضرب محمد الشرنوبي ويلقنه علقة ساخنة .