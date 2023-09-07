مقرها روسيا.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد شبكة الجرائم الإلكترونية «تريكبوت»

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات ضد مجموعة تريكبوت التي تتخذ من روسيا مقرا لها بسبب الجرائم الإلكترونية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، اتخذت إجراءات اليوم ضد مجموعة “تريكبوت” وهي شبكة جرائم إلكترونية مقرها روسيا استهدفت الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية، بما في ذلك المستشفيات.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 11 جهة فاعلة رئيسية في عمليات الشبكة.

كما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد تسعة أفراد فيما يتعلق ببرنامج “تريكبوت” الضار ومخططات برامج الفدية الأخرى، بما في ذلك سبعة من الأفراد الذين تم تحديدهم اليوم.