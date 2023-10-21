مقرر مصر العطاء : ننسق مع الهلال الأحمر لدعم المستشفيات في فلسطين

قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، إن النقابة ترد إليها قوائم بالاحتياجات الطبية التي يطلبها أهل غزة ويتم تجديدها يوميا، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيوفر مبلغا اليوم لشراء هذه الاحتياجات، ويمكن للجميع المشاركة.

وأضاف “أمين”- خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم – لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، أن الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة سيقيمان المستشفى الميداني في رفح وعند فتح المعبر يمكن استقبال المصابين على الحدود، لافتا إلى أن هناك جهودا لدعم هذه المستشفيات بالفرق الطبية.

وأشار إلى أن النقابة ومصر العطاء بدآ التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، من أجل دعم المستشفيات على الحدود، لافتا إلى أن نقابة الأطباء ستدعو للتبرع بالدم، بالتنسيق مع بنك الدم من خلال توفير سيارات للتبرع.

يذكر أنه يمكن لمن يريد التبرع للجنة مصر العطاء عن طريق: مندوب يصلك لباب البيت للحصول علي التبرع

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