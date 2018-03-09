مقتل 4 جنود بانفجار لغم وسط مالي

وكالات:قتل اربعة جنود ماليين الجمعة في وسط البلاد اثر انفجار لغم في طريق عودتهم من عملية استهدفت قاعدة لمتطرفين اسلاميين، بحسب ما افادت مصادر عسكرية محلية واجنبية.وقال مصدر في وزارة الدفاع المالية إنه عند عودتهم من عملية عسكرية ناجحة ضد القاعدة الرئيسية للجهاديين في ديالوبي حيث تم تحييد عشرة

وكالات:

قتل اربعة جنود ماليين الجمعة في وسط البلاد اثر انفجار لغم في طريق عودتهم من عملية استهدفت قاعدة لمتطرفين اسلاميين، بحسب ما افادت مصادر عسكرية محلية واجنبية.





وقال مصدر في وزارة الدفاع المالية إنه عند عودتهم من عملية عسكرية ناجحة ضد القاعدة الرئيسية للجهاديين في ديالوبي حيث تم تحييد عشرة ارهابيين، انفجر لغم في عربة للجيش وقتل اربعة جنود.

وبحسب مصدر آخر في الجيش «تم ضبط مخدرات واسلحة وذخائر» خلال العملية.

وأكد مصدر عسكري اجنبي مقتل اربعة جنود في انفجار لغم قال انه ادى ايضا إلى اصابة جنديين اثنين.