سيـــاســة

مقتل 3 إسرائيليات بصواريخ حماس.. وتل أبيب: “نتعرض لهجوم غير مسبوق”

إطلاق 80 صاروخا من غزة
المال - خاص 11:47 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 11:47 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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لقيت 3 إسرائيليات مصرعهن، الثلاثاء، إثر هجوم صاروخي شنته حركة حماس على تل أبيب ردا على غارات شنتها إسرائيل على غزة بالأمس.

ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، أكد ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة أن تل أبيب تتعرض لهجوم “غير مسبوق”، تسبب في مقتل أمرأة بمدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

ولقيت المرأة مصرعها إثر هجوم بأكثر من 80 صاروخ على تل أبيب من قطاع غزة ليل اليوم الثلاثاء.

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يأتي ذلك فيما أكد مسعفون إسرائيليون في وقت سابق مقتل امرأتين في الهجمات الصاروخية اليوم، ويُعتقد أن شخصًا ثالثًا في حالة حرجة.

وقال روزنفيلد إن “الأمن في حالة تأهب قصوى” في تل أبيب.

وقالت حماس إنها أطلقت الصواريخ ردا على غارة جوية إسرائيلية نٌفذت بالأمس وأسقطت 26 ضحية في غزة من بينهم 9 أطفال.

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بقلم المال - خاص

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