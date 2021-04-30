مقتل وإصابة العشرات إثر انهيار مدرج خلال مهرجان ديني في إسرائيل

لقي نحو 28 شخصا حتفهم في إسرائيل إثر انهيار مدرج خلال مهرجان ديني، وفقا لما نقلته رويترز عن المتحدث باسم خدمة الإنقاذ.

وإثر انهيار المدرج حدثت عملية تدافع أدت أيضا إلى تفاقم حصيلة القتلى.

وتقول سكاي نيوز إن حصيلة القتلى وصلت إلى 40 قتيلا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحادث يمثل “كارثة فادحة”.

وقال زكي هيلر، المتحدّث باسم نجمة داود الحمراء، في بيان مقتضب إنّ “فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء وسيارات إسعاف تعالج عشرات الجرحى بمن فيهم 20 مصاباً حالتهم حرجة”.

وتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين عند سفح جبل ميرون للاحتفال بعيد لاغ باومر ، وهو عيد يهودي يكرم الحاخام شمعون بار يوشاي، وهو حكيم وصوفي من القرن الثاني تم دفنه هناك.

وكان هذا أول تجمع ديني ضخم من نوعه يُعقد بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل تقريبًا جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وشهدت إسرائيل انخفاضًا حادًا في الحالات منذ إطلاق واحدة من أنجح حملات التطعيم في العالم أواخر العام الماضي.