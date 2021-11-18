سيـــاســة

مقتل 27 ألف حوثي في عمليات التحالف باليمن

نعت ميليشيا الحوثي قتلى الميليشيا الإيرانية
أيمن عزام 11:13 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 11:13 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة. 

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي. 

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب،  مضيفاً: “وعليهم تحمل المزيد من الخسائر”. 

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عمليات التحالف في اليمن تستهدف مخازن الحوثي 

ونفذ  تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشاً لميليشيا الحوثي في صنعاء، واستهدفت ضربات التحالف قاعدة الديلمي الجوية مما أسفر عن انفجارات عنيفة.  

كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعاً سرياً في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله. 

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ميليشيا الحوثي، من جهتها، نعت قتلى الميليشيا الإيرانية بعد أن استهدفت قوات التحالف المنشأة السرية. 

وبينما تستمر الاشتباكات على جميع الجبهات في مأرب منذ أسابيع، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس تنفيذ 29 عملية استهداف للمليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً. 

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بقلم أيمن عزام

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