مقتل 20 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على غزة

بدأ مساء اليوم (الاثنين)، شن هجمات إسرائيل على غزة بعد إطلاق فصائل فلسطينية رشقات صاروخية على أهداف إسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان مساء اليوم (الإثنين)، عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 20 قتيلا جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

هجمات إسرائيل على غزة

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط دوي انفجارات متتالية.

وأعلنت فصائل فلسطينية في غزة عن استهداف القدس وعسقلان والمستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع برشقات صاروخية، في أعقاب التوتر مع إسرائيل في القدس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه محيط مدينة القدس؛ وأن “القبة الحديدية اعترضت واحدا منها”؛ وذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في القدس وسماع أصوات انفجارات في المدينة.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا ما لا يقل عن 70 صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء انفجار في بلدة “بيت حانون” شمال قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بـ “وصول 9 شهداء من بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وقالت مصادر فلسطينية إن الانفجار نتج عن استهداف إسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة حالة الطوارئ لـ “تأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لجولة تصعيد مع قطاع غزة تستمر لعدة أيام على خلفية إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان “نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي”.

الرد الإسرائيلي سيستمر لأيام

وشدد أدرعي على أن رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ “سيكون قاسيا وسيستمر لأيام”.

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاث نشطاء لحركة حماس كانوا ينوون القيام “بنشاط تخريبي” شمال قطاع غزة.

ولاحقا، قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في تغريدة عبر تويتر ردا على تهديد الجيش “نحذر العدو بأنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو”.

وتعقيبا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “سترد بقوة كبيرة.. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا.. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا”.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إيقاف حركة المركبات وإغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة تخوفا من تصعيد الأوضاع.

وذكر الجيش أنه تقرر “إغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة، لا سيما تلك المؤدية إلى المناطق الزراعية”.

كما قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق شاطئ زيكيم أمام المستجمين ووقف حركة القطارات بين أشكلون وبئر السبع.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه تقرر أيضا تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة، فيما أعلنت مدينة أشكلون الساحلية فتح الملاجئ خوفا من التصعيد في وقت لاحق من اليوم.

تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة على خلفية تصاعد التوتر خلال الساعات القليلة الماضية.

واندلعت صباح اليوم مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وتصاعدت حدة التوتر في القدس وامتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية شهر رمضان وسط غضب متزايد من احتمال إخلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات اليهودية.

واندلعت مواجهات عنيفة بشكل شبه يومي في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس بين آلاف الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية ما خلف مئات الإصابات.

وشهدت الضفة الغربية حوادث توتر متفرقة أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى وإسرائيلي فضلا عن مئات الإصابات في مواجهات في عدد من القرى والبلدات.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.