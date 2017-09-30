مقتل 19 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى مأرب باليمن

سكاي نيوزأفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية بمقتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع صالح خلال مواجهات عنيفة خاضتها القوات الشرعية مع الميليشيات بمنطقة صرواح فى محافظة مأرب.ونقلت القناة عن مصادر تابعة للقوات الشرعية اليمنية - لم تسمها - القول إنها استعادت السيطرة على مناطق جديدة فى جبل (هيلا

سكاي نيوز

أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية بمقتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع صالح خلال مواجهات عنيفة خاضتها القوات الشرعية مع الميليشيات بمنطقة صرواح فى محافظة مأرب.

ونقلت القناة عن مصادر تابعة للقوات الشرعية اليمنية – لم تسمها – القول إنها استعادت السيطرة على مناطق جديدة فى جبل (هيلان) الواقع شمال مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مشيرة إلى مقتل 10 من مليشيات الحوثى وصالح فى غارات للتحالف العربى فى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وكانت مصادر ميدانية يمنية قد أعلنت – فى وقت سابق – مقتل مسؤول التجنيد (محمد الحاج) التابع لميليشيات الحوثى وثلاثة من مرافقيه خلال مواجهات مع وحدات من الجيش الوطنى اليمنى بمديرية ميدى الساحلية فى محافظة حجة.