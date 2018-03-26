مقتل وإصابة 3 مصريين في الرياض إثر سقوط صاروخ حوثي

متابعات أفادت صحف سعودية، بمقتل مصرى فى الرياض بالسـعودية إثر وقوع شظية من صاروخ أطلقه الحوثيون، استهدف منطقة سكنية واعترضته قوات الدفاع الجوى السعودى. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض…

متابعات





أفادت صحف سعودية، بمقتل مصرى فى الرياض بالسـعودية إثر وقوع شظية من صاروخ أطلقه الحوثيون، استهدف منطقة سكنية واعترضته قوات الدفاع الجوى السعودى.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس حادثة سقوط شظايا من صواريخ باليستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

وأوضح أن سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

وقالت قيادات التحالف العربى، إن قوات الدفاع الجوى السعودى، اعترضت 7 صواريخ من الأراضى اليمينية، باتجاه مدينه الـسعـودية الرياض.