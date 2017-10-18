مقتل وإصابة 29 شخصًا في تفجير سيارة شرطة بباكستان

وكالات: لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري، استهدف سيارة للشرطة في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان بباكستان تبنته حركة طالبان الإرهابية، وذلك بالتزامن مع اغتيال ضابط شرطة مكافحة الإرهاب بالرصاص على يد مجهول في منطقة أخرى بالإقليم. وأوضح قائد شرطة…

وكالات:

لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري، استهدف سيارة للشرطة في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان بباكستان تبنته حركة طالبان الإرهابية، وذلك بالتزامن مع اغتيال ضابط شرطة مكافحة الإرهاب بالرصاص على يد مجهول في

منطقة أخرى بالإقليم.

وأوضح قائد شرطة كويتا، عبدالرزاق تشيما، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 من أفراد الشرطة واثنين من المارة عند مشارف المدينة، وإصابة 22 آخرين بجروح، بينهم 8 في حالة حرجة.

من جانبه، قال وزير الداخلية في إقليم بلوشستان، سارفراز بوجتي: إن “التفجير كان انتحاريا”، مضيفا أن “الشاحنة كانت تقل أفرادا من الشرطة إلى موقعهم في المدينة عندما فجر الانتحاري سيارته قرب مركبتهم”.

وفي حادث آخر، أعلن قائد شرطة الإقليم أيوب قريشي، أن ضابطا في شرطة مكافحة الإرهاب اغتيل بالرصاص على يد مجهول في منطقة أخرى تزامنا مع التفجير الانتحاري، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن مقتل ضابط.

جدير بالذكر أن كويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان، وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي الحدود مع أفغانستان.