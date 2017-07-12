مقتل وإصابة 23 جنديًا بالجيش الليبي في اشتباكات ببنغازي

أ.ش.ألقى 9 جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 14 آخرون، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية في سوق الجريد وسيدي أخريبيش بمدينة بنغازي.وأكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية، اليوم الأربعاء، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل تسعة قتلى و14 جريحا من قوات الجيش خلال اليومين الماضيين جراء الموا

أ.ش.أ

لقى 9 جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 14 آخرون، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية في سوق الجريد وسيدي أخريبيش بمدينة بنغازي.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية، اليوم الأربعاء، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل تسعة قتلى و14 جريحا من قوات الجيش خلال اليومين الماضيين جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية في سوق الجريد، و سيدي أخريبيش بمدينة بنغازي.

وقالت المصادر إن المستشفى تسلم يوم الإثنين جثامين خمسة جنود من الجيش الليبي قضوا جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية، وستة جرحى إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، بينما تسلم أمس الثلاثاء جثامين أربعة جنود وثمانية جرحى.