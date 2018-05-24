مقتل وإصابة 19 شخصا فى تفجير انتحارى بالعراق

المال – خاص





قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون إثر تفجير انتحارى استهدف منطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد.









وكشف مصدر أمنى عراقى، لقناة “السومرية نيوز”، إن التفجير هو الأول من نوعه فى بغداد عقب الانتخابات، مشيرا إلى أن منطقة الشعلة تعتبر أبرز وأقوى معاقل التيار الصدرى الفائز فى الانتخابات العراقية.





وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى الطب العدلى.









ونفذ التفجير انتحاري يرتدى حزاما ناسفا حاول استهداف متنزه فى منطقة الشعلة شمالى بغداد، ومنعته قوة من شرطة النجدة الدخول للمتنزه وفجر نفسه، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم ضابط برتبة ملازم أول وإصابة مدنيين بجروح.

