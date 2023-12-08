مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في انفجار نفق مفخخ بغزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس مقتل نجل جادي أيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، والوزير في حكومة الطوارئ التي تقود الحرب الحالية على قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن جال أيزنكوت البالغ من العمر 25 عامًا، قتل صباح اليوم، أثناء عمليات في مخيم “جباليا” شمال قطاع غزة، بعد أن أصيب بجروح قاتلة جراء انفجار نفق مُفخخ.

وبعد تلقي العلاج الفوري، تم نقله إلى مستشفى “أسوتا” في أشدود، حيث أعلنت وفاته بعد دقائق قليلة.

وقالت تقارير إن أيزنكوت كان يزور القاعدة العسكرية 162 في غلاف غزة، حيث كان اللواء الذي خدم فيه ابنه يعمل. وقد كان يشاهد بثا مباشرًا لغرفة العمليات، وبعد دقائق قليلة أبلغه رئيس مقر الفرقة الميجور موشيه مايو أن أحد المصابين بجروح قاتلة في الحادث هو ابنه.