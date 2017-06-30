مقتل مُطلق النار على أطباء داخل مستشفى بنيويورك

سكاي نيوز عربية قالت شرطة نيويورك، اليوم الجمعة، إن مُطلق النار داخل مستشفى في نيويورك قُتل بعد إصابته ثلاثة أطباء بأعيرة نارية. وأكدت السلطات أن مهاجمًا يرتدي معطف طبيب أطلق النار على شخصين على الأقل في مستشفى برونكس ليبانون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز،

سكاي نيوز عربية

قالت شرطة نيويورك، اليوم الجمعة، إن مُطلق النار داخل مستشفى في نيويورك قُتل بعد إصابته ثلاثة أطباء بأعيرة نارية.





وأكدت السلطات أن مهاجمًا يرتدي معطف طبيب أطلق النار على شخصين على الأقل في مستشفى برونكس ليبانون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن معلومات من إدارة الإطفاء في نيويورك، أن ثلاثة أطباء أصيبوا بالرصاص، وأن أحدهم يعالَج على يد أناس داخل المستشفى استخدموا أجزاء من خرطوم إطفاء لوقف النزيف.