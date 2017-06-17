مقتل مُصارع ثيران أسباني في حلبة بفرنسا

سبوتنيكأفادت وسائل إعلام بمقتل مُصارع ثيران أسباني، أمس السبت، بعدما تعثَّر في الحلبة ثم تلقَّى نطحة في صدره من الثور الذي صارعه في جنوب غرب فرنسا.وحسب "رويترز" نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر مقرَّبة من المُصارع إيفان فاندينو (36 عامًا) في إقليم الباسك قولها إنه نُقل إلى المستشفى لكنه ت

سبوتنيك



أفادت وسائل إعلام بمقتل مُصارع ثيران أسباني، أمس السبت، بعدما تعثَّر في الحلبة ثم تلقَّى نطحة في صدره من الثور الذي صارعه في جنوب غرب فرنسا.





وحسب “رويترز” نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر مقرَّبة من المُصارع إيفان فاندينو (36 عامًا) في إقليم الباسك قولها إنه نُقل إلى المستشفى لكنه تُوفي متأثرًا بإصابته.

وفاندينو هو ثاني مصارع ثيران أسباني يَلقى حتفه في الحلبة خلال عام واحد. وكان فيكتور باريو قد لقي المصير نفسه في يوليو. وكان آخِر مصارع قبله قد قُتل في التسعينيات في حلبة بأسبانيا.