مقتل مواطن سعودي في قصف حوثي على المملكة

أ ف بأعلن الدفاع المدني السعودي، مقتل مواطن اليوم نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقها حوثيون من اليمن باتجاه مدينة جيزان، بينما اعترضت الدفاعات السعودية 4 صواريخ باليستية، وفقا لما أعلنه التحالف العربي بقيادة الرياض، وتصريحات مسؤول محلي لقناة تليفزيونية.يأتي ذلك بعد أيام من غارة شنتها قوات التحالف عل

أ ف ب

أعلن الدفاع المدني السعودي، مقتل مواطن اليوم نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقها حوثيون من اليمن باتجاه مدينة جيزان، بينما اعترضت الدفاعات السعودية 4 صواريخ باليستية، وفقا لما أعلنه التحالف العربي بقيادة الرياض، وتصريحات مسؤول محلي لقناة تليفزيونية.

يأتي ذلك بعد أيام من غارة شنتها قوات التحالف على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، أسفرت عن مقتل صالح علي الصماد أكبر مسؤول سياسي للحوثيين.

وأطلقت الصواريخ باتجاه مدينة جيزان في جنوب السعودية كما جاء في بيان للتحالف.

وفي حين قال التحالف إن الهجوم لم يوقع ضحايا، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جيزان المقدم يحيى عبدالله القحطاني لتلفزيون العربية، إن مواطنا سعوديا قتل في تساقط شظايا “كما تعرض منزلان و3 مركبات لأضرار مختلفة”.

ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري لذلك من المتحدث باسم التحالف.

وأعلن تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين السبت، إطلاق 8 صواريخ باتجاه جيزان غداة إعلان السعودية إنها أسقطت صاروخا أطلق على المنطقة نفسها.

وجاء الهجوم الأخير أثناء تشييع القيادي صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن في غارة لقوات التحالف العربي الأسبوع الماضي.

والصماد هو أكبر مسؤول سياسي حوثي يقتل منذ بدء النزاع، واستهدف موكبه في الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ ضربات في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومساحات كبيرة في شمال اليمن وميناء الحديدة الرئيسي على الساحل الغربي للبلاد.