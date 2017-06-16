مقتل مجندة إسرائيلية في عملية القدس

سبوتنيكأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مجندة إسرائيلية متأثرة بجروحها في عملية القدس.وقال متحدث باسم الشرطة، إن المجندة الإسرائيلية قُتلت متأثرة بجروحها في عملية القدس.وكانت قد أفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن الشرطة الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين خلال تنفيذ عمليتين في وقت واحد.ووفقًا للمت

سبوتنيك

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مجندة إسرائيلية متأثرة بجروحها في عملية القدس.





وقال متحدث باسم الشرطة، إن المجندة الإسرائيلية قُتلت متأثرة بجروحها في عملية القدس.

وكانت قد أفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن الشرطة الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين خلال تنفيذ عمليتين في وقت واحد.

ووفقًا للمتحدثة باسم الشرطة، قام فلسطيني آخر بتنفيذ عملية طعن عند باب العامود في القدس، ما أدى إلى إصابة مجندة بجروح خطيرة نُقلت على إثرها للمستشفى؛ لتلقّي العلاج في وقتٍ أصيب فيه شرطي آخر بجروح طفيفة وعدد من السكان المحليين، في حين جرى اعتقال فلسطيني من المكان وتجري التحقيقات معه.

في السياق نفسه أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، لـ”سبوتنيك”، مقتل 3 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

كما أكدت مصادر محلية، لـ”سبوتنيك”، أن القتلى الفلسطينيين الثلاثة هم: براء صالح 18 عامًا من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وعادل عنكوش 18 عامًا من مدينة البيرة، وعامر بدوي 31 عامًا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.